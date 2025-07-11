黃仁勳訪陸前先現身白宮 川普大讚輝達股價從關稅日大漲47%

輝達（Nvidia）收盤市值超越4兆美元的同一天，執行長黃仁勳周四（10日）傍晚被看到現身白宮。據了解，黃仁勳前去會見美國總統川普，媒體尚不清楚兩人這次的談話主題。

同日早上，川普在社群媒體Truth Social上發文稱讚輝達股價表現，他寫道：「輝達股價自川普關稅以來，漲了47%。美國正在由關稅進帳數千億美元。」

兩人見面的時間點也在黃仁勳即將出發前往中國大陸訪問之前，討論議題沒有公開，了解會議情況的人士不願透露內容。輝達拒絕評論；白宮也未回應置評請求。

周三（9日）媒體傳出輝達為中國大陸設計的新版AI降規晶片，正在力拚9月推出，前提是，這顆新晶片的規格能獲華府管理單位放行。

川普再度入主白宮之後，4月以國家安全為由，對出口管制更加嚴格，輝達銷售中國大陸AI晶片的業務因而受阻。當時川普政府告訴輝達，原先核准可以賣給中國大陸的H20處理器，改為需要事先申請許可才能出口。H20是輝達特別為中國大陸市場設計的降規晶片。

黃仁勳告訴投資人，需要出口許可才能銷售H20的新規定，實際上等於在沒有寬限期的情況下，切斷輝達對中國大陸的銷售。

輝達表示，以本季來說，H20計畫中的訂單將少掉80億美元。

黃仁勳上個月告訴CNN，在美國加強對中國大陸的出口管制後，輝達的營收和獲利財測，將不再納入中國市場。