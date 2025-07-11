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川普再開砲公共廣播、電視 威脅共和黨議員撤聯邦預算
美國總統川普日前簽署行政命令，要求公共廣播公司（CPB）董事會停止資助全國公共廣播電台（NPR）和公共廣播電視公司（PBS），川普10日再呼籲所有共和黨議員為廢止法案（Ricissions Bill）投下同意票，撤銷資助公共廣播電台和電視台的聯邦預算。
國會眾院日前表決通過一項法案，擬取消總計94億美元用於支持對外援助、公共廣播電台和電視台的聯邦預算。
川普10日在社群網路「真實社群」（Truth Social）上呼籲共和黨議員應該為這項廢止法案投下同意票，指PBS和NPR比美國有線電視新聞網（CNN）和MSDNC新聞頻道加總起來還要糟糕。
川普說，任何未對法案投下反對票，讓這頭媒體怪獸繼續播報下去的共和黨議員都不會得到他的支持。
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