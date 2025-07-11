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黃仁勳將訪問中國 知情人士曝：於10日先見川普

中央社／ 紐約10日綜合外電報導
圖為美國總統川普（右）與輝達公司執行長黃仁勳（左）。法新社
圖為美國總統川普（右）與輝達公司執行長黃仁勳（左）。法新社

知情人士透露，人工智慧（AI）晶片巨人輝達（Nvidia）執行長黃仁勳，將於今天在白宮與美國總統川普會面，黃仁勳翌日將啟程前往中國訪問。

路透社報導，黃仁勳與川普會面，時值輝達收盤市值今天首次突破4兆美元之際，鞏固它作為華爾街最受追捧股票之一的地位。

雙方會談細節尚未公布，消息人士拒絕透露會談議程。彭博率先報導今天這場會面。

輝達和白宮均未立即回應路透社的置評請求。

黃仁勳先前曾批評川普政府4月實施的出口管制，這項管制阻止輝達銷售為中國市場特別打造的H20晶片，黃仁勳稱中國市場為「邁向全球成功的跳板」。

川普政府管制晶片出口的政策，導致這家人工智慧晶片製造商第1季銷售額損失25億美元，預計第2季銷售額將損失80億美元。

白宮 川普 中國市場

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