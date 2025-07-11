美聯邦法官再出手 阻川普限制出生公民權

美國最高法院日前為川普政府限制出生公民權的行政命令開綠燈後，新罕布什爾州一名聯邦法官今天對川普這項備受爭議的政策祭出新的全國性禁令。

「華盛頓郵報」（The Washington Post）等美媒報導，美國地方法官拉普蘭特（Joseph LaPlante）表示，他在同意公民團體「美國民權聯盟」（ACLU）的訴求，允許他們代表在美出生或未來將在美國出生的兒童對政府提出集體訴訟後，將發布這項臨時禁令。原告律師指出，這些兒童的自動公民身分恐因川普的行政命令受到威脅。

川普（Donald Trump）上任首日即簽署限制出生公民權行政命令，挑戰超過百年的美國憲法及判例，馬里蘭、麻薩諸塞與華盛頓州聯邦法官隨後發出指引，要求3州及全美暫停執行。白宮隨後要求最高法院釐清，州聯邦法官是否有權限要求全美拒絕執行總統行政命令。

最高法院於6月27日裁決，限制法官全國性阻止這項行政命令，並指出，在多數情況下，法官只能對提出訴訟的個人或團體提供救濟，不能將裁決擴大適用他人，除非將訴訟轉為集體訴訟。美國民權聯盟隨即提出集體訴訟。

另一方面，華郵報導，最高法院未對限制出生公民權的行政命令是否合憲作出裁決，但將這項命令暫緩執行至少30天，並把相關案件發回下級法院審理。

最高法院為挑戰者透過集體訴訟，持續尋求全國性禁令阻擋限制出生公民權政策保留了空間，但同時也提出一種可能性，尚未對該政策提起訴訟的28個州，出生公民權有可能被取消。

根據美國憲法第14修正案「公民權條款」（Citizenship Clause），所有在美國出生的人士都被視為公民。

外電先前報導，川普不滿之處在於，有外籍女子會以生產為目的來美，進而讓子女取得美國公民身分。根據川普簽署的行政命令，嬰幼兒的母親若非法入境，父親不是美國公民或不具合法永久居留身分；母親若合法入境但屬短期停留，父親同樣不是美國公民或不具合法永久居留身分，這些嬰幼兒將無法自動成為美國公民。

反對者認為，川普這項指令明顯違法。