聽新聞
0:00 / 0:00
川普擬裁NASA逾2000人
美國總統川普八日在真實社群宣布，指派運輸部長達菲（Sean Duffy）兼任太空總署（ＮＡＳＡ）臨時署長。媒體稍早披露，川普政府計畫裁撤至少二一四五名具專業技能或管理職的資深ＮＡＳＡ員工。
根據Politico網站取得文件，多數離職員工屬於資深階級；這是透過提前退休、工齡買斷與延後辭職等方式推動的措施，屬於精簡聯邦政府規模政策的一環，卻可能使ＮＡＳＡ流失累積數十年的寶貴經驗。
文件指出，這二一四五名離職員工中，有一八一八人目前服務於科學或載人太空飛行等核心任務領域，其餘則負責資訊科技在內的任務支援工作。
衛報報導，川普重返白宮以來，裁員行動與二○二六財年預算削減提案，令美國太空產業與ＮＡＳＡ約一萬八千名員工的各項規畫陷入混亂；該預算案將取消數十項科學計畫。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言