美國初領失業金人數降至22.7萬人 低於分析師預期
上週美國首次申請失業救濟金的人數降至22萬7000人，低於分析師預期，並維持在過去幾年的健康範圍內。
美聯社報導，美國勞工部今天公布，截至7月5日的一週，首次申領失業救濟金人數下滑5000人，來到22萬7000人，低於分析師預估的23萬8000人。申請這項給付的人數多寡可視為衡量失業情況的指標之一。
勞工部上週公布的資料顯示，6月非農就業新增14萬7000人，出乎市場預料，再次顯示儘管美國總統川普（Donald Trump）的經濟政策帶來不確定性，勞動市場持續展現韌性。
上月非農就業新人數遠高於預期，失業率也從5月的4.2%略降至4.1；分析師之前預估失業率將微升至4.3%。
以歷史標準而言，美國就業市場大致維持健康態勢，但隨著企業雇主採取行動因應川普政策影響，特別是他的激進關稅政策正在推升企業和消費者成本，一些疲軟跡象已經浮現。
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