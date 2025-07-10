牛隻驗出螺旋蠅蛆病 美再禁墨國牲畜進口

美國農業部長羅林斯今天宣布，由於墨西哥牛隻在肉食性的「新世界螺旋蠅」（New World screwworm, NWS）幼蟲檢驗中呈現陽性，將關閉南部邊界的活體牲畜貿易通道。

法新社報導，羅林斯（Brooke Rollins）透過聲明表示：「美國承諾對此保持警戒…在偵測到這起新的新世界螺旋蠅幼蟲感染案例後，我們將擱置原定的通關口岸重啟計畫，以便在墨西哥實施進一步隔離並鎖定這種致命害蟲。」

螺旋蠅其食肉性幼蟲寄生在牛隻身上，可能導致牛隻死亡。

美國總統川普政府先前考量墨西哥爆發螺旋蠅蛆病疫情，5月11日曾宣布暫停從南部邊界進口活體牛、馬和美洲野牛。

墨西哥採取一連串措施緩解疫情後，美方宣布將逐步解除近兩個月的禁令，墨西哥本月7日恢復對美出口牛隻。

當時，多名官員表示，兩國共同努力對抗這種寄生害蟲，是出口得以重啟的關鍵。

羅林斯今天的聲明指出，特定區域仍需進一步採取防疫措施。

羅林斯表示：「我們必須在（墨西哥）韋拉克魯斯州（Veracruz）以及其他鄰近州對抗新世界螺旋蠅蛆病方面看到進一步進展，才會重新開放南部邊界的牲畜通關口岸。」

根據官方估計，墨西哥2024年出口逾100萬頭牛到美國，去年也曾因為相同原因以致牲口貿易短暫中斷。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，新世界螺旋蠅蛆病疫情自2023年初以來已在中美洲蔓延，巴拿馬、哥斯大黎加、尼加拉瓜、宏都拉斯、瓜地馬拉、貝里斯和薩爾瓦多出現相關病例。對多數中美洲國家而言，這是20年來首次爆發此類疫情。

這種蠅類去年11月蔓延至墨西哥南部，引發美國農業官員擔憂，並導致數個邊界地區的牛、馬與美洲野牛貿易通關口岸關閉。