洛杉磯汙水隧道坍塌意外 31名工人全數獲救

美國加州洛杉磯的1條大型汙水隧道今晚驚傳坍塌意外，所幸隧道內的31名工人全數安全獲救。

美聯社報導，負責這項近7億美元計畫的洛杉磯郡衛生署（Los Angeles County Sanitation Districts，LACSD）發言人表示，塌方位置介於距離隧道唯一入口8公里的隧道鑽掘機與在距入口9.6公里處施工的工人之間。這批工人當時位於地下約121公尺深處。

獲救的工人無人受到重傷。LACSD發言人表示，當局正調查坍塌原因。

據報導，這批工人爬過逾19.3公尺高的鬆散土堆，抵達隧道鑽掘機，之後被送至隧道口。空拍機拍攝的畫面顯示，起重機吊起黃色籠子裡的工人，將他們從隧道中救出。

洛杉磯市市長巴斯（Karen Bass）在記者會上表示，她已會見一些獲救的工人，「當我們趕到這裡時，我非常擔心會發生慘劇，結果我們成功了。在隧道裡的所有人都獲救、安全了」。

這條隧道寬5.5公尺、長11.3公里，專門將處理過的廢水從洛杉磯郡排入太平洋。

當局表示，計畫承包商評估事故情況並確認現場安全之前，工程將暫停進行。