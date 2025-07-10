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表忠？共和黨參議員要求鮑爾立刻下台 但川普壓低利率的算盤恐難如願

經濟日報／ 編譯陳律安／綜合外電
共和黨參議員莫雷諾要求鮑爾立刻下台。美聯社
共和黨參議員莫雷諾要求鮑爾立刻下台。美聯社

共和黨籍參議員莫雷諾正在號召更多黨內同僚，施壓遲遲不願按川普意願降息的聯準會Fed）主席鮑爾辭職下台。

莫雷諾同時也是參院銀行委員會主席，他希望透過加強施壓鮑爾，促使聯準會盡速降息。鮑爾的任期將於2026年5月屆滿，莫雷諾也正在準備下任Fed主席的任命程序。

莫雷諾在9日的閉門午餐餐敘主張，鮑爾誤判通膨數據與川普關稅對經濟的影響，「儘管川普的經濟議程取得進展，你（鮑爾）選擇不降息每年讓我們國家損失4,000億美元」。「你應該立刻辭職，給予總統應有的尊重，讓他挑選他認為有能力進行必要改革、以恢復聯準會體系公信力的人選。」

迄今為止，含莫雷諾在內、只有共三名參議員要求鮑爾下台。

不過，就算鮑爾真的下台，也可能無助於川普壓低借貸成本，原因包括主席鮑爾在理事會中，也不過就只有一票，無法撼動整個理事會的意向。此外，若理事會成員認定新主席肩負政治任務，可能為了捍衛Fed的獨立性，不願意按其意願行事。

另外，理事會當中有七位成員的任期長達14年，以免任一位總統過度插手Fed的行事，這也可能導致川普難以立即左右Fed的決策。

就算Fed真的遵循川普指示降息，投資人可能認為這項政策會帶動通膨升溫，從而帶動長債殖利率上升，導致實質利率難以下降。

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