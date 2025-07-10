聊得很開心？歐巴馬、川普神秘對話全被拍 記者爆真相「邀他去這」

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聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普（中）和前總統歐巴馬（左）在華盛頓國家大教堂的已故總統卡特國葬儀式之前交談。圖／路透
美國總統川普（中）和前總統歐巴馬（左）在華盛頓國家大教堂的已故總統卡特國葬儀式之前交談。圖／路透

美國總統川普（Donald Trump）與前總統歐巴馬（Barack Obama）在今年1月出席美國已故總統卡特（Jimmy Carter）葬禮時的互動，近日再度成為外界熱議焦點。根據3名記者撰寫的新書《2024》，兩人在華盛頓國家大教堂同排就座時有著異常友好的交談，川普甚至當場邀請歐巴馬一起打高爾夫

外媒「每日郵報」引據書中描述，川普不僅邀請歐巴馬同場揮桿，還極力向對方推銷自己在全球擁有的15座高爾夫球場，試圖以此吸引對方共度球敘時光。雖然目前並不清楚歐巴馬是否因此被川普逗笑，但仍令外界對兩位長年政治對手的「破冰互動」產生濃厚興趣。

事實上，兩人間的談話內容早在今年初就因唇語專家分析而引發關注。過去外媒曾引述唇語專家表示，川普當時多次表達希望能與歐巴馬私下交談，並稱「這件事很重要，我們需要今天解決」。他還提議一起找個安靜的地方談話，似乎暗示有更進一步的機密話題。

不過，對話內容並未對外公開，是否涉及國安或其他政務議題，仍不得而知。川普與歐巴馬過去關係一向緊繃，川普甚至曾質疑歐巴馬出生地，兩人可謂多年政壇宿敵。儘管如此，這場在葬禮上展現出的短暫和諧，仍讓人印象深刻。

值得一提的是，這場卡特國葬匯聚歷任總統與政要，除了川普與歐巴馬外，時任總統拜登也親自出席並致詞悼念卡特對美國的貢獻。而賀錦麗（Kamala Harris）則被媒體拍到一度回頭望向兩人交談，隨即轉身並嘆氣一聲，這幕也在網路上引發話題。

雖然兩人的對談細節尚未完全揭露，但這場罕見的互動，無疑讓外界對美國政壇內部關係多了一層想像空間。

高爾夫 賀錦麗 美國 歐巴馬 拜登 川普

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