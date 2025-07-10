川普提名駐星大使被考倒 遭參議員批不適任：做點功課

美國總統川普提名的駐新加坡大使人選辛哈醫師（Dr Anjani Sinha）9日出席參議院人事聽證會，因無法順利回答達克沃絲（Tammy Duckworth）參議員關於美星關係，以及星國在東南亞角色的提問，遭批「不適任」，並被要求「振作起來，做點功課」。這段詢答影像隨後在新加坡爆紅，引發網友批評。

BBC報導，辛哈出生於印度，現居美國佛州，是一名骨科與運動醫學外科醫師，曾在紐約開辦多家診所。川普3月宣布提名他出任駐星大使，稱其為「備受尊敬的企業家」，並以暱稱「安吉」（Anji）稱呼。共和黨籍聯邦參議員葛理翰（Lindsey Graham）在聽證會上介紹辛哈時表示，他是「與川普總統相識超過十年的朋友」。

不過，最受矚目的仍是他與達克沃絲的交鋒。達克沃絲首先詢問新加坡對美國的貿易順差，辛哈起初答800億美元，隨後改口為180億美元，達克沃絲則指出，正確數字為28億美元。

當達克沃絲詢問如何說服新加坡民眾接受川普加徵10%關稅的決定時，辛哈先後提出多達說法，最後以「對話尚未結束」作結。達克沃絲進一步追問他對新加坡關注議題的了解，包括星國即將擔任東南亞國協（ASEAN）輪值主席國，以及美國海軍在當地的部署情況。但辛哈不是答不上來，就是支吾其詞。

達克沃絲最後語帶無奈地表示：「我只是覺得你沒有認真看待這份工作。」她批評辛哈，「你以為這是一個光鮮亮麗的職位，能在新加坡過上好日子，但我們現在需要的是一位真正能做事的人。」還強調新加坡是美國在印太地區的重要盟友，並直言：「你目前根本沒有準備好擔任這個職位，就這樣，你需要振作起來，做點功課。」

這段問題隨即在新加坡網路社群引發熱烈討論，許多網友批評辛哈的表現，並質疑他是否具備擔任大使的資格。一位網友寫道：「不確定哪個更糟，關稅還是讓他當駐新加坡的大使。」另一人則說：「這傢伙比大使更像出糗大使（Embarassador）。」

儘管有爭議，但辛哈仍可能順利過關。由於共和黨掌控參議院及各委員會，外交關係委員會預料將通過提名，並送交全院表決。