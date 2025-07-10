川普接待非洲5國領袖 放眼西非豐富礦產

美國總統川普今天在白宮與5名應邀來訪的西非國家總統召開高峰會議時，稱讚這幾國擁有豐富的自然資源。這場領袖會談希望能促進貿易，以抗衡俄羅斯與中國漸增的影響力。

法新社報導，川普政府一方面尋求與這幾個礦產豐富的非洲國家加強經濟關係，另一方面則減少對非洲的援助，以及向這些國家的銷美商品課徵10%關稅。

川普與塞內加爾、賴比瑞亞、幾內亞比索、茅利塔尼亞和加彭的總統開會時，預計聚焦在商業機會與安全議題。這5個國家位於非洲大西洋沿岸。

川普在會前告訴這幾名領袖與媒體：「我們正持續不懈地努力，為美國與非洲多國創造新的經濟機會。」

他也說：「非洲在許多方面擁有巨大的經濟潛力，少有其他地方可以媲美。」

川普盛讚非洲大陸「是充滿活力之處、相當有價值的土地、擁有豐富的礦產、豐富的石油蘊藏」，當一家非洲媒體問及川普是否應獲得諾貝爾和平獎（NobelPeace Prize）時，這些領導人紛紛表示贊同，並給予川普個人讚賞，以回報他的美言。

這場會談在白宮國宴廳（State Dining Room）以午宴的方式進行，而會談時間點適逢美國尋求確保關鍵礦產穩定供應。

上述5個西非國家均擁有豐富的自然資源，其中包含生產不銹鋼與電池的關鍵礦產錳，以及鐵礦、黃金、鑽石、鋰和鈷等。

然而，川普與他的官員為重新調整與非洲國家的關係而祭出的一連串激進措施，將為這次會談蒙上陰影。

美國本月稍早關閉對外援助機構「美國國際開發總署」（USAID），並宣稱未來將著重以貿易為基礎的關係，取代先前「以慈善為基礎的模式」。

英國醫學期刊「刺胳針」（The Lancet）刊登的研究報告指出，美方削減援助，到了2030年，將使得全球死亡人數增加超過1400萬人，而西非地區預計將是受影響最嚴重的地區之一。