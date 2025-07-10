影／洛杉磯工地隧道坍塌驚魂！31工人乘吊籠撤離畫面曝光
美國加州洛杉磯消防局（LAFD）表示，洛杉磯一處大型工業園區9日傍晚發生隧道坍塌事故。共有31人獲救，無人受傷與失蹤。
ABC新聞與洛杉磯時報引述LAFD報導，坍塌地點位於聯合污水處裡廠（Joint Water Pollution Control Plant）以南約9.7公里的威明頓（Wilmington）社區，也是隧道的唯一出入口。」
聲明指出，「初步報告指出，受困工人經過一番努力，成功爬過一個高約3.7至4.6公尺、長度尚未確定的鬆散土堆，與倒塌地點另一側的幾位同事會合，隨後由隧道車輛分批接送，前往距離超過8公里的唯一進出口。」
超過100名LAFD救援人員趕往現場，包括該局的城市搜救隊（Urban Search and Rescue）成員，「經過特別訓練、認證，並配備處理密閉空間隧道救援的裝備。」工人們是經由吊車吊起的吊籠被帶出隧道區域，以約8人一組的方式分批撤離，許多人看起來能自行走動，狀況良好。
Over two dozen workers were able to safely escape following a tunnel collapse in the Wilmington area of Los Angeles Wednesday night. It was a huge LAFD response because it had the potential of being a major multi-day tunnel rescue incident. https://t.co/y90BuBX2TV pic.twitter.com/wvUmKK3shr— ABC7 Eyewitness News (@ABC7) July 10, 2025
事故發生時，隧道鑽掘機正在鑽掘一條直徑約7.6公尺的隧道，將取代已運作數十年、直徑較小的現有隧道。根據ABC新聞聯播台KABC報導，這條隧道是為郡政府污水處理部門興建，預計將於2027年完工。
#BREAKING : Tunnel collapses in Wilmington, Los Angeles. At least 15 workers feared being trapped underground. Rescue ops underway. #LosAngeles #TunnelCollapse pic.twitter.com/xPRR9IadUU— Dhruv Mishra (@DhruvMishra1607) July 10, 2025
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言