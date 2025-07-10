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影／洛杉磯工地隧道坍塌驚魂！31工人乘吊籠撤離畫面曝光

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
這張取自KABC/ABC7 Los Angeles提供畫面的照片顯示，洛杉磯9日發生隧道坍塌事故後的第一線救援人員。美聯社
這張取自KABC/ABC7 Los Angeles提供畫面的照片顯示，洛杉磯9日發生隧道坍塌事故後的第一線救援人員。美聯社

美國加州洛杉磯消防局（LAFD）表示，洛杉磯一處大型工業園區9日傍晚發生隧道坍塌事故。共有31人獲救，無人受傷與失蹤。

ABC新聞與洛杉磯時報引述LAFD報導，坍塌地點位於聯合污水處裡廠（Joint Water Pollution Control Plant）以南約9.7公里的威明頓（Wilmington）社區，也是隧道的唯一出入口。」

聲明指出，「初步報告指出，受困工人經過一番努力，成功爬過一個高約3.7至4.6公尺、長度尚未確定的鬆散土堆，與倒塌地點另一側的幾位同事會合，隨後由隧道車輛分批接送，前往距離超過8公里的唯一進出口。」

超過100名LAFD救援人員趕往現場，包括該局的城市搜救隊（Urban Search and Rescue）成員，「經過特別訓練、認證，並配備處理密閉空間隧道救援的裝備。」工人們是經由吊車吊起的吊籠被帶出隧道區域，以約8人一組的方式分批撤離，許多人看起來能自行走動，狀況良好。

事故發生時，隧道鑽掘機正在鑽掘一條直徑約7.6公尺的隧道，將取代已運作數十年、直徑較小的現有隧道。根據ABC新聞聯播台KABC報導，這條隧道是為郡政府污水處理部門興建，預計將於2027年完工。

污水 洛杉磯

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