影／洛杉磯工地隧道坍塌驚魂！31工人乘吊籠撤離畫面曝光

美國加州洛杉磯消防局(LAFD)表示,洛杉磯一處大型工業園區9日傍晚發生隧道坍塌事故。共有31人獲救,無人受傷與失蹤。

ABC新聞與洛杉磯時報引述LAFD報導,坍塌地點位於聯合污水處裡廠(Joint Water Pollution Control Plant)以南約9.7公里的威明頓(Wilmington)社區,也是隧道的唯一出入口。」

聲明指出,「初步報告指出,受困工人經過一番努力,成功爬過一個高約3.7至4.6公尺、長度尚未確定的鬆散土堆,與倒塌地點另一側的幾位同事會合,隨後由隧道車輛分批接送,前往距離超過8公里的唯一進出口。」

超過100名LAFD救援人員趕往現場,包括該局的城市搜救隊(Urban Search and Rescue)成員,「經過特別訓練、認證,並配備處理密閉空間隧道救援的裝備。」工人們是經由吊車吊起的吊籠被帶出隧道區域,以約8人一組的方式分批撤離,許多人看起來能自行走動,狀況良好。

Over two dozen workers were able to safely escape following a tunnel collapse in the Wilmington area of Los Angeles Wednesday night. It was a huge LAFD response because it had the potential of being a major multi-day tunnel rescue incident. https://t.co/y90BuBX2TV pic.twitter.com/wvUmKK3shr