德州洪災救難英雄 海岸防衛隊員1人救出近200人
美國德州中部發生山洪暴發，一名來自紐澤西州的海岸防衛隊（Coast Guard）水難救助隊員成功救出近200人，被譽為英雄。
福斯新聞（Fox News ）報導，26歲的魯斯坎（ScottRuskan）是洪水現場唯一的檢傷分類協調員，他成功救出165名受災者，因此獲得國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表揚。
諾姆在社群平台X發文說：「海岸防衛隊水難救助隊員魯斯坎在德州中部毀滅性洪災中救出165名受災者，這是他職業生涯第一次救援任務，他是現場唯一的檢傷分類協調員。魯斯坎是美國英雄，他的無私體現了海岸防衛隊的精神和使命。」
魯斯坎接受「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時表示，他們從空中看到營地聚集約200名孩童，於是決定把重點放在神秘營地（Camp Mystic）。
德州克爾郡（Kerr County）警長辦公室表示，截至6日下午1時30分，已在克爾郡找到68名死者。
他們在臉書（Facebook）發文表示：「死者中有40名成人和28名兒童。18名成人身分尚待確認，10名兒童身分也尚待確認。目前，10名神秘營地的露營者和1名輔導員下落不明。」
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言