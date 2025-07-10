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德州洪災救難英雄 海岸防衛隊員1人救出近200人

中央社／ 紐澤西州紐華克9日綜合外電報導
美國德州中部發生山洪暴發，一名來自紐澤西州的海岸防衛隊（Coast Guard）水難救助隊員成功救出近200人，被譽為英雄。圖為搜救隊示意圖，非當事人。（路透）
美國德州中部發生山洪暴發，一名來自紐澤西州的海岸防衛隊（Coast Guard）水難救助隊員成功救出近200人，被譽為英雄。圖為搜救隊示意圖，非當事人。（路透）

美國德州中部發生山洪暴發，一名來自紐澤西州的海岸防衛隊（Coast Guard）水難救助隊員成功救出近200人，被譽為英雄。

福斯新聞（Fox News ）報導，26歲的魯斯坎（ScottRuskan）是洪水現場唯一的檢傷分類協調員，他成功救出165名受災者，因此獲得國土安全部部長諾姆（Kristi Noem）表揚。

諾姆在社群平台X發文說：「海岸防衛隊水難救助隊員魯斯坎在德州中部毀滅性洪災中救出165名受災者，這是他職業生涯第一次救援任務，他是現場唯一的檢傷分類協調員。魯斯坎是美國英雄，他的無私體現了海岸防衛隊的精神和使命。」

魯斯坎接受「福斯與朋友們」（Fox & Friends）訪問時表示，他們從空中看到營地聚集約200名孩童，於是決定把重點放在神秘營地（Camp Mystic）。

德州克爾郡（Kerr County）警長辦公室表示，截至6日下午1時30分，已在克爾郡找到68名死者。

他們在臉書（Facebook）發文表示：「死者中有40名成人和28名兒童。18名成人身分尚待確認，10名兒童身分也尚待確認。目前，10名神秘營地的露營者和1名輔導員下落不明。」

德州 成功 美國

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