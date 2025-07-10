NASA臨時署長剛上任 傳川普政府擬大砍逾2千人

美國總統川普8日在真實社群宣布，指派運輸部長達菲（Sean Duffy）兼任太空總署（NASA）的臨時署長。但媒體在此之前披露，川普政府計畫裁撤至少2145名具有專業技能或管理職責的資深NASA員工。

衛報報導，根據Politico取得的文件，多數離職員工屬於資深階級；這是透過提前退休、工齡買斷與延後辭職等方式推動的措施，屬於精簡聯邦政府規模政策的一環，卻可能使NASA流失累積數十年的寶貴經驗

文件指出，這2145名離職員工中，有1818人目前服務於科學或載人太空飛行等核心任務領域，其餘則負責資訊科技（IT）在內的任務支援工作。

被問及裁員提案時，NASA發言人史蒂文斯（Bethany Stevens）向路透表示：「即使在更具優先次序的預算下運作，NASA仍將持續致力於我們的使命。」

衛報報導，自川普1月重返白宮以來，裁員行動與2026財年預算削減提案就令美國太空產業與NASA約18000名員工的各項規畫陷入混亂；該預算案將取消數十項科學計畫，NASA科學任務局（Science Mission Directorate）7位前局長上周聯名致函國會，譴責白宮2026年預算草案提議削減47%的NASA科學活動。

他們在信中呼籲聯邦眾議院撥款委員會，「維護美國在太空探索領域的領導地位，拒絕白宮預算局長沃特（Russ Vought）提出史無前例的太空科學削減方案」，同時警告此舉恐將導致美國喪失領導地位，拱手讓給中國。