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不知​對方官方語言就是英語？川普讚賴比瑞亞總統「說得真好」惹議

聯合報／ 編譯周辰陽／即時報導
美國總統川普9日接見來訪的賴比瑞亞總統博阿凱。照片擷取自 X / The White House
美國總統川普9日接見來訪的賴比瑞亞總統博阿凱。照片擷取自 X / The White House

美國總統川普9日在白宮與非洲五國領導人共進午餐時，讚揚了賴比瑞亞總統博阿凱（Joseph Boakai）的英語水平，並好奇地詢問他是在哪裡學到如此流利的英語，顯然不知道該國的官方語言就是英語。

華盛頓郵報與衛報報導，川普當時接待加彭、幾內亞比索、賴比瑞亞、茅利塔尼亞與塞內加爾的領導人，並沉浸在他們的讚揚聲中，其中兩位領導人需要透過翻譯，而輪到博阿凱發言時，他以英語表示，賴比瑞亞是美國的長期盟友，也支持川普美國再次偉大的政策語說道，並呼籲美國加強投資他的國家。

川普顯然對博阿凱的英語印象深刻，說道：「你的英文說得真好，真是太漂亮了，你是在哪裡學會說得這麼漂亮？在哪裡受的教育？」

面對川普的提問，博阿凱只是禮貌地笑了笑，但川普接連追問了兩次，博阿凱最後僅簡短表示自己是在賴比瑞亞接受教育，避免提及英語就是官方語言。川普最後說：「真有意思，你的英語真漂亮，我這桌上有些人可說得沒你好。」

連結：https://x.com/cspan/status/1943002125300064388

賴比瑞亞於1822年作為自由美國黑人的殖民地成立，也是部分美國白人為了解決奴隸制結束後，黑人未來處境而提出的構想。雖然賴比瑞亞境內仍有多種原住民語言，但英語是官方語言。

華郵指出，川普重返白宮以來，每天都要與英語程度不同的各國領袖互動，這並非他首次在公開場合評論他人的英語程度。

例如，川普今年稍早與印度總理莫迪舉行記者會時，就曾對一名印度記者說：「你得講大聲一點。」當記者繼續發言時，川普搖頭並露出苦惱表情，說「我一個字都聽不懂，是口音，對我來說有點難聽清楚。」

官方語言 川普 英語

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