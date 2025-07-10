美媒：國家經濟會議主席哈塞特 聯準會主席重要人選

「華爾街日報」報導，現任白宮國家經濟會議主席哈塞特，已兩度與總統川普就擔任聯準會主席職務會晤，是檯面上最重要的人選。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名知情人士說法報導，親近川普（Donald Trump）的財經幕僚、白宮國家經濟會議主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）是下任聯邦準備理事會（Fed）主席的重要人選。

早前被認為最有可能的前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh），在川普首任期間與要職失之交臂，目前並非內閣核心人士，部分親近川普人士認為，他不是低利率的支持者。

影響全球利率走勢的美國聯準會主席，目前是兩個都有高度意願的「凱文」之競爭局面，兩人都未回應報導。

知情人士表示，哈塞特上月已就聯準會職務與川普2度會面，可能人選已轉向哈塞特。他早前指對職務沒有興趣，現在改口說如果有機會將會接任。

另一方面，華許近期將前往華盛頓，與財政部長貝森特（Scott Bessent）討論聯準會工作事宜。

63歲的哈塞特是賓州大學經濟學博士，1990年代開始在聯準會擔任幕僚，川普首任期間主掌白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers，CEA），之後在川普女婿庫許納（Jared Kushner）成立的私募基金工作。

哈塞特經常在媒體露面，說明川普政府提出的高關稅與大而美法案，過去未批評聯準會的利率政策，不過近期開始抨擊現任主席鮑爾（Jerome Powell）。

55歲的華許是知名化妝品牌雅詩蘭黛（EstéeLauder）家族繼承人勞德爾（Ronald Lauder）的女婿，勞德爾與川普是大學同學。華許長期在紐約高階金融界工作，與共和黨建制派關係深厚。

華許是貝森特的長期友人，相較於哈塞特較上鏡頭，符合川普用人的外型標準。

鮑爾任期至2026年5月屆滿，川普多次對鮑爾較關注通膨，傾向不降息的立場感到不滿。華爾街日報早前報導，白宮可能不理會卸任前3或4個月宣布人選的習慣，最快於夏天就宣布接任人選。