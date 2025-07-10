快訊

有湮滅證據之虞！南韓前總統尹錫悅時隔124天再度被捕

川普對巴西稅率從10%猛拉高至50% 竟是因這件事讓他不開心

美媒：國家經濟會議主席哈塞特 聯準會主席重要人選

中央社／ 紐約8日專電
白宮國家經濟顧問哈塞特。（歐新社）
白宮國家經濟顧問哈塞特。（歐新社）

「華爾街日報」報導，現任白宮國家經濟會議主席哈塞特，已兩度與總統川普就擔任聯準會主席職務會晤，是檯面上最重要的人選。

華爾街日報（Wall Street Journal）引述多名知情人士說法報導，親近川普（Donald Trump）的財經幕僚、白宮國家經濟會議主席凱文．哈塞特（Kevin Hassett）是下任聯邦準備理事會（Fed）主席的重要人選。

早前被認為最有可能的前聯準會理事凱文．華許（Kevin Warsh），在川普首任期間與要職失之交臂，目前並非內閣核心人士，部分親近川普人士認為，他不是低利率的支持者。

影響全球利率走勢的美國聯準會主席，目前是兩個都有高度意願的「凱文」之競爭局面，兩人都未回應報導。

知情人士表示，哈塞特上月已就聯準會職務與川普2度會面，可能人選已轉向哈塞特。他早前指對職務沒有興趣，現在改口說如果有機會將會接任。

另一方面，華許近期將前往華盛頓，與財政部長貝森特（Scott Bessent）討論聯準會工作事宜。

63歲的哈塞特是賓州大學經濟學博士，1990年代開始在聯準會擔任幕僚，川普首任期間主掌白宮經濟顧問委員會（Council of Economic Advisers，CEA），之後在川普女婿庫許納（Jared Kushner）成立的私募基金工作。

哈塞特經常在媒體露面，說明川普政府提出的高關稅與大而美法案，過去未批評聯準會的利率政策，不過近期開始抨擊現任主席鮑爾（Jerome Powell）。

55歲的華許是知名化妝品牌雅詩蘭黛（EstéeLauder）家族繼承人勞德爾（Ronald Lauder）的女婿，勞德爾與川普是大學同學。華許長期在紐約高階金融界工作，與共和黨建制派關係深厚。

華許是貝森特的長期友人，相較於哈塞特較上鏡頭，符合川普用人的外型標準。

鮑爾任期至2026年5月屆滿，川普多次對鮑爾較關注通膨，傾向不降息的立場感到不滿。華爾街日報早前報導，白宮可能不理會卸任前3或4個月宣布人選的習慣，最快於夏天就宣布接任人選。

哈塞特 川普 聯準會

延伸閱讀

回嗆川普50%關稅！巴西總統說不接受「指教」將用對等法回敬美國

股市震盪劇烈⋯「蜈蚣流」還能用嗎？網酸：會被川普剋死

川普公布新關稅通知函共8國 巴西被課50%關稅最高

川普罵鮑爾罵不停！專家：預料聯準會近期不會降息

相關新聞

美媒：國家經濟會議主席哈塞特 聯準會主席重要人選

「華爾街日報」報導，現任白宮國家經濟會議主席哈塞特，已兩度與總統川普就擔任聯準會主席職務會晤，是檯面上最重要的人選

財經聚焦／又大又美法案 川普豪賭代價巨大

美國聯邦眾議院三日以微弱優勢通過了總統川普的三點四兆美元「又大又美法案」，隔天川普在白宮簽署法案。這不單是一個表面看起來...

美禁中國等敵對國家 買美農地

美國農業部八日宣布，中國等敵對國家相關買家將禁止在美國收購農地，違反者將被處以相當於該土地價值最高百分之廿五的罰款。

川普考慮接管華盛頓特區 暗示下一個是紐約市

美國總統川普今天說，他的政府正在考慮接管華盛頓特區政府，並暗示他可能會在紐約採取類似行動，因為不喜歡主要的紐約市長候選人

不要鮑爾！川普喊「誰來當Fed主席都好」 利率應至少下降3個百分點

美國總統川普9日於自家社群平台TruthSocial接連發兩篇貼文，再度重砲抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾遲遲不肯降息。

財經媒體巨頭彭博驚傳裁員 部分新聞團隊將整併

美國財經媒體巨頭彭博（Bloomberg）傳出罕見的裁員消息，以對新聞中心進行組織再造，但同時也信誓旦旦地表示，計劃在年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。