美禁中國等敵對國家 買美農地

美國農業部八日宣布，中國等敵對國家相關買家將禁止在美國收購農地，違反者將被處以相當於該土地價值最高百分之廿五的罰款。

華盛頓郵報報導，農業部長羅林斯八日宣布，考量國家安全和糧食供應等威脅，聯邦政府將在全美禁止販售農地給有外國對手背景的買家，這對中國相關投資人所持有的財產造成不確定性。

被問及美國政府是否會收回中國投資人持有的土地，羅林斯答道，正在考慮「一切可用選項」，而白宮可能「很快」就會頒布行政命令。

羅林斯與國防部長赫塞斯及國土安全部部長諾姆共同舉行的聯合記者會上表示，農業部將與州立法機構合作，迅速推動禁止敵對國家收購土地法律，尤其是美軍基地附近土地。

羅林斯說：「我們今日宣布這項聲明，以此為目標收回美國的農地。美國農業不僅是為了養家活口，更是為保護國家，抵禦那些購買我國農地、竊取我們研究成果並製造危險漏洞的外國對手。」

美國國防部長赫塞斯也表示，外國人在美國戰略基地和軍事設施附近取得土地，對美國國家安全造成嚴重威脅。

對於美國出於國安考量限制大陸公民及其他所謂「外國對手」在美國購買農地，大陸外交部發言人毛寧說，美方泛化國家安全概念，剝奪特定國家機構和公民購買土地和房產的權利，是典型的歧視性做法，違背市場經濟原則和國際經貿規則，最終也將損害美國自身的利益，「我們敦促美方，立即停止將經貿投資問題政治」。

大陸駐美大使館也對此議題表示，美方將中方投資政治化，只會損害國際社會對美國市場信心。

華郵指出，這項新計畫適用於俄羅斯與伊朗等對手國家，但主要針對中國。

美國農地總面積僅百分之○點○○○三由中國投資人持有，自二○二一年以來下降約百分之卅一。

農業部數據顯示，與中國相關投資人目前在美國擁有廿六萬五千英畝土地，其中大部分為「史密斯菲爾德食品公司」所有。這家公司是全美最大豬肉生產商，二○一三年被中國富豪萬隆領導的萬洲國際集團收購。

史密斯菲爾德八日表示，已將其土地持有量減至約八萬五千英畝，去年出售逾四萬英畝土地，此外，該公司二○一三年通過財政部外國投資委員會國安審查。

該公司表示，「萬洲國際不是中國國營企業，不代表中國政府進行任何商業活動」，且該公司在美國與一千三百多家農戶簽約，雇用約三萬四千名員工。

收回中資農地早有先例，阿肯色州政府二○二三年十月以國安為由，勒令中資的農化和種子集團先正達出售一百六十英畝美國農地；先正達二○二四年五月出售指定農地，並因未揭露其所有權而挨罰廿八萬美元。農業部的新計畫將這類罰款提高至法定最高限額，即投資土地價值的百分之廿五。