不要鮑爾！川普喊「誰來當Fed主席都好」 利率應至少下降3個百分點

美國總統川普9日於自家社群平台TruthSocial接連發兩篇貼文，再度重砲抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾遲遲不肯降息。

川普先是發文說，Fed主席由誰當都好，只要不要是鮑爾這位「慢半拍」先生即可。

他隨後又發文指出，美國的利率水準應比現在至少下降3個百分點。而「慢半拍」先生不願降息的每一個百分點、每年使美國耗費3,600億美元的融資成本。他表示，美國現在幾乎沒有通膨，企業紛紛湧入美國，美國是全世界最炙手可熱的國家，「快點降息!!!」

川普心中屬意的Fed主席人選，包括現任財長貝森特，首席經濟顧問哈塞特與Fed前理事華許。