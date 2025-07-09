聽新聞
0:00 / 0:00
不要鮑爾！川普喊「誰來當Fed主席都好」 利率應至少下降3個百分點
美國總統川普9日於自家社群平台TruthSocial接連發兩篇貼文，再度重砲抨擊聯準會（Fed）主席鮑爾遲遲不肯降息。
川普先是發文說，Fed主席由誰當都好，只要不要是鮑爾這位「慢半拍」先生即可。
他隨後又發文指出，美國的利率水準應比現在至少下降3個百分點。而「慢半拍」先生不願降息的每一個百分點、每年使美國耗費3,600億美元的融資成本。他表示，美國現在幾乎沒有通膨，企業紛紛湧入美國，美國是全世界最炙手可熱的國家，「快點降息!!!」
川普心中屬意的Fed主席人選，包括現任財長貝森特，首席經濟顧問哈塞特與Fed前理事華許。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言