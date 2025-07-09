川普考慮接管華盛頓特區 暗示下一個是紐約市

美國總統川普今天說，他的政府正在考慮接管華盛頓特區政府，並暗示他可能會在紐約採取類似行動，因為不喜歡主要的紐約市長候選人。

路透社報導，川普先前也曾對華盛頓特區發出類似威脅，儘管他批評特區犯罪率和其他機構，並未付諸行動。

川普在白宮的內閣會議上說，白宮幕僚長威爾斯（Susie Wiles）與支持將華盛頓特區變為美國一州的市長鮑賽（Muriel Bowser）保持密切聯繫。

川普說：「我們在白宮擁有巨大的權力，可以在必要時管理一些地方。我們可以管理華盛頓特區。我的意思是，我們正在…考慮華盛頓特區。威爾斯正在與鮑賽密切協商。」

鮑賽辦公室拒絕評論。

華盛頓特區於1790年成立，特區土地來自鄰近的維吉尼亞州和馬里蘭州。國會控制特區預算，但根據「地方自治法」（Home Rule Act）規定，由選民選舉市長和市議會。川普如果要接管這座城市，國會可能必須通過一項廢除地方自治法的法律，而川普必須簽署這項法案。

川普雖然表示他的政府與鮑賽關係良好，對民主社會主義者曼達尼（Zohran Mamdani）的評價卻不高，曼達尼贏得11月紐約市長選舉民主黨提名人初選。

川普說：「我們要整頓紐約，也許我們必須從華盛頓開始整頓。我們要為紐約做些事情。我現在還不能告訴你是什麼，但我們也要讓紐約再次偉大。」