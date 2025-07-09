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美股早盤／等川普關稅開獎！三大指數小漲 輝達市值逼近4兆美元

經濟日報／ 編譯易起宇／綜合外電
美股9日早盤小漲，投資人等待川普公布最新的關稅消息。美聯社
美股9日早盤小漲，投資人等待川普公布最新的關稅消息。美聯社

全球投資人都在等待美國總統川普公布最新的關稅之際，美股9日早盤小漲，道瓊工業指數漲233點，或0.5%；標普500和那斯達克指數分別漲0.6%和0.8%；費城半導體指數漲1.3%；台積電ADR漲1.6%。輝達大漲2.1%，市值升到約3.9兆美元。

川普8日已在自家社群平台Truth Social上預告，將在9日上午公布至少七國的貿易相關消息，下午則將公布更多國家。

他7日公布了包括日本、南韓在內14國的關稅稅率，介於25%至40%。8日強調，這些關稅預計8月1日開徵，不會再有任何改變或延長。

此外，川普8日也宣布將對進口銅課徵50%的關稅，並暗示很快將會公布更多的特定產業關稅。他8日下午還威脅將對進口藥品課徵高達200%關稅，但他也表示會給民眾一或一年半時間才會生效。

Global X投資策略長Scott Helfstein表示：「關稅宣布是在提醒市場尚未脫離險境。白宮還沒真正達到貿易終點，而這將可能繼續成為市場波動的來源。」

除了關稅進展外，投資人9日也將關注聯邦公開市場委員會（FOMC）發布上次會議紀錄。

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