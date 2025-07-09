德州才奪百命…美國新墨西哥州也暴洪 房屋遭沖走數十人受困
美國新墨西哥州季風豪雨造成暴洪，當地緊急應變官員今天表示，知名山區度假村莊魯伊多索（Ruidoso）一帶有數十人受困在住家和車上，還有整棟房屋遭洪水沖走。
路透社報導，社群媒體及新聞機構發布的影片可見驚人畫面，房子被連根拔起，順著氾濫成災的魯伊多索河（Rio Ruidoso）混濁泥水漂流，沿途衝撞樹木。
新墨西哥州國土安全暨緊急事務管理廳（HomelandSecurity and Emergency Management）發言人席瓦（Danielle Silva）說：「我看過那段影片。我們不知道房子裡有沒有人。」
目前還無法確認今天的洪患有無造成人員傷亡。
4天前，德州丘陵地區（Texas Hill Country）的瓜達魯普河（Guadalupe River）也發生一場暴雨造成的洪水，奪走至少109條人命，另有數十人下落不明。
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