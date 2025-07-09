馬斯克怒嗆「閉嘴」！最力挺特斯拉的分析師挨轟 理由和他組黨有關
即便是一向樂觀看好特斯拉的大多頭分析師，也可能惹惱該公司執行長馬斯克。一位知名分析師建議特斯拉董事會加強監督馬斯克，結果引發馬斯克貼文回應叫他「閉嘴」。
Wedbush證券分析師艾夫斯（Daniel Ives）通常給特斯拉股票表現「優於大盤」的評級。他在社群平台Ｘ和周二提出的報告中表示，特斯拉董事會必須為馬斯克制定一些「基本規則」。此前馬斯克宣布他將組建一個新的政黨，而投資人擔心馬斯克又把注意力從特斯拉轉向政治。
馬斯克上周六宣布組建「美國黨」（America Party），以回應共和黨通過的「大而美法案」。馬斯克認為這項法案將使美國成為「債奴」。組黨的消息公布後，特斯拉股價周一（7日）應聲暴跌近7%，市值一日蒸發超過680億美元。
艾夫斯建議，特斯拉董事會應該在馬斯克新的薪酬方案中，將他的投票權提高至25%，並針對他在特斯拉投入的時間建立「防護」機制，並且監督馬斯克的政治行為。
艾夫斯與Wedbush其他分析師共同發表一篇報告，標題為「特斯拉董事會必須採取行動，對馬斯克設定基本規則；肥皂劇必須結束」。分析師表示，馬斯克成立新政黨的行為「為特斯拉題材產生轉折點」，董事會必須採取行動來約束這位執行長。
艾夫斯提出的建議之一是，滿足馬斯克過去的要求，增加他在公司的持股比率（目前約為13%），以便讓他有誘因繼續留在特斯拉。
即便如此，馬斯克在X平台對分析師只回應了一句話：「閉嘴，丹。」（丹是艾夫斯的名）
但艾夫斯顯然不太在意馬斯克的回應。
他在給媒體的訊息中表示：「伊隆（馬斯克）有他的看法，我能理解，但我們仍堅持董事會該走的正確方向。」
即使特斯拉在幾個月前股價從歷史高點回落了53%，艾夫斯仍對特斯拉的成長前景保持樂觀，當時他也承認該公司正「陷入危機」。那段期間，馬斯克參與了白宮的「DOGE辦公室」，力圖縮減聯邦政府規模與開支，卻引發不少反彈聲浪。
目前，艾夫斯仍維持對特斯拉「優於大盤」的評級。
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