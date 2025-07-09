查通俄門涉行為不當 傳FBI與CIA前局長遭刑事調查

福斯數位新聞（Fox News Digital）今天援引消息人士報導，美國聯邦調查局（FBI）已對中央情報局（CIA）前局長布瑞南以及聯調局前局長柯米展開刑事調查。

報導指出，兩人是因政府過去調查俄羅斯涉嫌干預2016年美國大選，也就是所謂的「通俄門」一案時，涉及的不當行為遭到調查。

當年那場大選是由川普擊敗前國務卿希拉蕊．柯林頓（Hillary Clinton）。

報導還指出，目前不清楚針對布瑞南（JohnBrennan）和柯米（James Comey）的刑事調查範圍。根據報導，川普提名的中情局局長雷克里夫（JohnRatcliffe）已將曾在民主黨籍前總統歐巴馬手下擔任中情局長一職的布瑞南列入可能起訴的名單。

福斯數位新聞表示，其消息來自司法部，但並未具體說明消息人士的人數。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）接受福斯新聞「瓦特斯黃金時段」（Jesse Watters Primetime）節目訪問時表示：「我很高興看到司法部展開調查。」

根據報導，調查針對的兩位前官員長期因參與調查俄羅斯干預2016年大選而激怒川普及其支持者。

2016年，柯米領導的聯調局開始對川普競選團隊可能透過勾結俄羅斯政府來影響大選進行刑事調查，柯米並且公開證實川普正在接受調查。川普2017年上台後，旋即將柯米開除。

之後調查由前特別檢察官穆勒（Robert Mueller）接手，而穆勒並未發現顯示川普2016年競選團隊與俄羅斯有犯罪勾結的證據。

2017年1月公開的美國情報評估指出，俄羅斯總統蒲亭（Vladimir Putin）試圖影響2016年美國大選結果，使其有利於川普。當時的中情局由布瑞南領導。

上週發布的中情局審查報告發現，2017年評估報告的準備工作有瑕疵，但並未對其基本結論提出異議。