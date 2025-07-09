川普被問1事瞬間爆氣！罵記者有完沒完「還在問那個變態」

紐約時報報導，美國總統川普8日在白宮召開內閣會議，會中司法部長邦迪被問及淫魔艾普斯坦一案完整檔案時，川普發怒插話表示有完沒完，飆罵記者在德州洪災、大規模關稅等大事之際選擇問「那個變態的事」。

美國「淫魔富豪」艾普斯坦涉嫌經營未成年少女性交易圈惡名昭彰，2019年在獄中身亡，引發全球關注與陰謀論，川普曾承諾上任後會公布該案完整檔案。

不過，美國司法部7日發表備忘錄，稱艾普斯坦沒有「客戶名單」，並總結該案「不適合也無需進一步披露更多資訊」。世界首富馬斯克6月初與川普鬧翻，隨後發文指控川普在艾普斯坦的客戶名單上，但是已經刪文。

太陽報報導描述，邦迪在內閣會議上被問及此事時，川普打斷提問，明顯發怒表示：「到現在還在講艾普斯坦？」

川普繼續責備記者：「我不敢相信這種時候了，政府取得一些重大成功，還有德州發生的悲劇，然後你還在問艾普斯坦的事？那個變態？真是掃興。」

紐時報導描述，事實上，川普的極右翼政治聯盟群體中，有一部分少數但極具影響力的支持者極力提倡解密艾普斯坦案。

馬斯克8日下午也發文批評川普和司法部，「如果政府不公開艾普斯坦案，民眾怎麼能夠相信川普？」

紐時報導稱，邦迪也因此成為右翼勢力的攻擊箭靶，但目前沒有跡象顯示川普可能撤換她。