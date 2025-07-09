川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

美國總統川普8日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，暗示他更喜歡財長貝森特（Scott Bessent），據傳他也已把首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）與Fed前理事華許（Kevin Warsh），納入鮑爾接班人的考慮清單，把他曾主持的電視實境秀「誰是接班人」，直接搬到這個對全球經濟舉足輕重職務的遴選過程。

川普8日主持內閣會議時，形容鮑爾「很糟」（terrible），並表示若鮑爾為翻修Fed總部欺騙國會的指控屬實，「他應該立刻辭職」，「我們應該讓會降息的某人接任」。

他在討論鮑爾、以及如何挑選Fed主席時，似乎轉向坐在他對面的貝森特說：「我更喜歡你。」但還不清楚川普是在拿誰和貝森特做比較。

美國國家經濟委員會主任哈塞特據傳已成為下任Fed主席的有力人選，6月和川普碰面討論Fed主席事宜至少兩次，本月也討論到前往華府和貝森特商談Fed主席事宜。這些討論可能象徵哈塞特立場的改變，因為他之前透露他對Fed主席職位沒興趣，但未表示若被邀請出任，是否會接受。

63歲的哈塞特是擁有博士學位的經濟學家，1990年代曾在Fed任職，過去八年都在身處川普決策圈，最近對Fed的公開立場「大轉彎」，他曾宣稱他的工作是「提醒人們Fed具備獨立性」，但最近已重砲轟擊鮑爾，指控Fed是根據黨派立場、而非經濟數據做出決策。

他6月底受訪時指控鮑爾和民主黨密切合作，「鮑爾在（去年總統大選）前降息，幫助（民主黨總統候選人）賀錦麗」選情，還任民主黨籍聯邦參議員「華倫予取予求」，他上周也拒絕評論他對Fed主席一職是否有興趣。

此前，華許一直都是川普屬意的人選之一，但川普擔心華許不在他的親近決策圈，可能不會倡議降息。川普已表示，他期望無論誰接任Fed主席，都會降息，遠比他第一任期提名鮑爾出任Fed主席時，還要更赤裸裸地表明意圖。

華許最近幾周已試圖改變他長期以來支持更聚焦通膨的鷹派立場，受訪時都暗示若Fed和貝森特合作縮減資產負債表，或許能更積極降息。

華許還有一些潛在優勢，例如比哈塞特更能言善道，這對重視形象的川普可能很重要，而且華許也是貝森特的長期好友。

這也使貝森特在Fed新任主席的遴選過程，具備重大影響力。川普據傳有時會向貝森特表示，希望由他擔綱下任Fed主席，也曾提出貝森特身兼財長和Fed主席的想法。

川普一些顧問已提出一個可能性，在明年2月Fed一席理事出缺時，先提名哈塞特擔任理事，接著川普能在鮑爾主席任期於明年5月15日屆滿前，決定是要挑選哈塞特、還是華許。