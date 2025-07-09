快訊

大罷免投票在即守住「小笠原防線」？蔣萬安12字回應

關稅延後生效藏玄機？專家曝2因素「明年初」物價上漲才有感

銀行搶推美元優存背後藏2原因 各家利率方案一次看

川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

經濟日報／ 編譯簡國帆／綜合外電
美國總統川普（右）再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾。圖為他2017年宣布提名鮑爾為Fed主席時的資料照。路透
美國總統川普（右）再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾。圖為他2017年宣布提名鮑爾為Fed主席時的資料照。路透

美國總統川普8日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，暗示他更喜歡財長貝森特（Scott Bessent），據傳他也已把首席經濟顧問哈塞特（Kevin Hassett）與Fed前理事華許（Kevin Warsh），納入鮑爾接班人的考慮清單，把他曾主持的電視實境秀「誰是接班人」，直接搬到這個對全球經濟舉足輕重職務的遴選過程。

川普8日主持內閣會議時，形容鮑爾「很糟」（terrible），並表示若鮑爾為翻修Fed總部欺騙國會的指控屬實，「他應該立刻辭職」，「我們應該讓會降息的某人接任」。

他在討論鮑爾、以及如何挑選Fed主席時，似乎轉向坐在他對面的貝森特說：「我更喜歡你。」但還不清楚川普是在拿誰和貝森特做比較。

美國國家經濟委員會主任哈塞特據傳已成為下任Fed主席的有力人選，6月和川普碰面討論Fed主席事宜至少兩次，本月也討論到前往華府和貝森特商談Fed主席事宜。這些討論可能象徵哈塞特立場的改變，因為他之前透露他對Fed主席職位沒興趣，但未表示若被邀請出任，是否會接受。

63歲的哈塞特是擁有博士學位的經濟學家，1990年代曾在Fed任職，過去八年都在身處川普決策圈，最近對Fed的公開立場「大轉彎」，他曾宣稱他的工作是「提醒人們Fed具備獨立性」，但最近已重砲轟擊鮑爾，指控Fed是根據黨派立場、而非經濟數據做出決策。

他6月底受訪時指控鮑爾和民主黨密切合作，「鮑爾在（去年總統大選）前降息，幫助（民主黨總統候選人）賀錦麗」選情，還任民主黨籍聯邦參議員「華倫予取予求」，他上周也拒絕評論他對Fed主席一職是否有興趣。

此前，華許一直都是川普屬意的人選之一，但川普擔心華許不在他的親近決策圈，可能不會倡議降息。川普已表示，他期望無論誰接任Fed主席，都會降息，遠比他第一任期提名鮑爾出任Fed主席時，還要更赤裸裸地表明意圖。

華許最近幾周已試圖改變他長期以來支持更聚焦通膨的鷹派立場，受訪時都暗示若Fed和貝森特合作縮減資產負債表，或許能更積極降息。

華許還有一些潛在優勢，例如比哈塞特更能言善道，這對重視形象的川普可能很重要，而且華許也是貝森特的長期好友。

這也使貝森特在Fed新任主席的遴選過程，具備重大影響力。川普據傳有時會向貝森特表示，希望由他擔綱下任Fed主席，也曾提出貝森特身兼財長和Fed主席的想法。

川普一些顧問已提出一個可能性，在明年2月Fed一席理事出缺時，先提名哈塞特擔任理事，接著川普能在鮑爾主席任期於明年5月15日屆滿前，決定是要挑選哈塞特、還是華許。

Fed 川普 鮑爾

延伸閱讀

「他們賺了很多錢！」 川普：韓國應自行負擔防衛費用

川普揚言關稅上看70%！這回又重操TACO策略 還是另兩種結局？

川普的「貿易協議」是什麼？沒談妥就宣布 紐時揭美英談判內幕

川普擬課50%重稅激勵期銅創高！這檔 ETF 猛漲逾11%、第一銅閃紅燈

相關新聞

川普被問1事瞬間爆氣！罵記者有完沒完「還在問那個變態」

紐約時報報導，美國總統川普8日在白宮召開內閣會議，會中司法部長邦迪被問及淫魔艾普斯坦一案完整檔案時，川普發怒插話表示有完...

川普參加天安門閱兵的疑慮和憧憬

日本共同社報導，中國計畫邀川普總統，出席9月3日在天安門廣場舉行的二戰結束80周年閱兵典禮，普亭已宣布8月底訪中國四天，...

川普再批鮑爾 Fed下任主席傳已成三人的「誰是接班人」爭鬥

美國總統川普8日再度批評聯準會（Fed）主席鮑爾，暗示他更喜歡財長貝森特（Scott Bessent），據傳他也已把首席...

美最高法院推翻禁令 允許川普政府恢復大規模裁員

美國最高法院今天推翻下級法院禁令，允許川普總統以行政命令繼續推動聯邦政府的大規模裁員與重組計畫

Z世代難帶…文化衝突加劇！ 舊金山企業聘禮儀專家救火

美國Z世代逐步進入職場，世代間文化衝突近來加劇。有主管抱怨不想當媽寶，也有人認為Z世代需要被引導。不少舊金山科技公司興起...

美國財政部長下週擬訪日本 出席世博會活動

美國政府消息人士透露，美國財政部長貝森特預計本月19日左右訪問日本，出席大阪關西世博活動。貝森特負責與日方協商關稅，目前...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。