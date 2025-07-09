美最高法院推翻禁令 允許川普政府恢復大規模裁員

美國最高法院今天推翻下級法院禁令，允許川普總統以行政命令繼續推動聯邦政府的大規模裁員與重組計畫。

法新社報導，美國聯邦地區法官伊爾斯頓（SusanIllston）5月暫停川普政府執行計畫中的大裁員，理由是這些措施需要國會同意，不過最高法院今天在一份未簽署的命令中解除下級法院的這項禁令。

由工會、非營利組織與其他團體組成的聯盟，先前曾對川普政府提出訴訟，稱當局未經國會同意即進行大規模裁員與機構改革，逾越其權限。

川普今年1月重返白宮，指示聯邦機構制訂全面裁員計畫，這是當時由馬斯克（Elon Musk）所領導的「政府效率部」（DOGE）為精簡政府規模而採取諸多措施的一環。

川普2月11日在一項行政命令中呼籲「對聯邦官僚機構進行重大改造」，並指示各機構裁減非必要人員。

最高法院表示：「政府所簽署的行政命令與備忘錄具合法性，政府很可能憑藉這個論點勝訴。」

但大法官們表示，對於具體的機構重組計畫的合法性，他們目前未持任何立場，而這些計畫將繼續成為法律戰主題。

大法官索托瑪約（Sonia Sotomayor）表示：「這些計畫目前尚未提交至本院審理，因此我們無須針對它們是否能在符合法律限制的情況下執行做出判斷。」

由民主黨籍前總統拜登（Joe Biden）任命的傑克森（Ketanji Brown Jackson），是9名大法官中唯一提出異議的人。

傑克森指出：「根據我國憲法，國會有權設立行政機構並詳訂其職能…因此，在過去一個世紀裡，試圖重組聯邦政府的總統，都會先取得國會授權。」

她說：「儘管總統對於裁減聯邦人力握有一定的裁量權，但他們不能完全自行從根本重組聯邦政府。」

川普已採取行動解雇數以萬計政府職員，削減相關計畫。他劍指多元化倡議，同時裁撤提供人道援助的美國國際開發總署（USAID）與其他多個部門。