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Z世代難帶…文化衝突加劇！ 舊金山企業聘禮儀專家救火

中央社／ 舊金山8日專電
上班族示意圖。 圖／ingimage
上班族示意圖。 圖／ingimage

美國Z世代逐步進入職場，世代間文化衝突近來加劇。有主管抱怨不想當媽寶，也有人認為Z世代需要被引導。不少舊金山科技公司興起為Z世代聘請禮儀專家，或設計AI新人訓練助手，指導個人衛生和眼神接觸等各項技能。

Z世代（Gen Z）職場行為近來在美國蔚為話題。46歲、在加州交通部門擔任小主管的莎賓娜（Sabrina）告訴記者，最近組上來了非裔、拉丁裔年輕人，一個經常打混，另一個習慣用甜言蜜語巴結上司，令她有點苦惱。諸如此類的狀況，在企業時有所聞。

不過，對於許多Z世代來說，千禧世代和X世代的前輩根本「生活和工作不分」。

美國文化專欄作家白崔（Alexandra Petri）7日就在大西洋月刊（The Atlantic）刊文，幽默反諷指出，媒體上充斥各種形容Z世代的用語，諸如描述暫時性失聯的「微死亡」（Microdeath）、在地鐵裡無法上網的「微排毒」（Tiny Detox）、上洗手間的「微水療」（Microspa），這些所謂的「趨勢」，或許也只是人類基本行為。

「舊金山標準報」（The San Francisco Standard）報導，最近幾個月，這場世代間的文化衝突加劇；隨著COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情遠離，企業逐步要求員工重返辦公室，這群在1997年到2010年代初期出生的年輕人也第一次正式踏入職場。

在舊金山灣區，企業雇主正興起一種新的做法來調解文化衝突：聘請禮儀專家。

禮儀專家藍道爾（Rosalinda Randall）指出，過去2個月，前來詢問的企業激增50%，從科技公司、葡萄酒公司、到鄉村俱樂部，他們的煩惱大同小異：Z世代員工把辦公室當成自個兒家。

藍道爾說，有主管向她表示，一名新進員工經常吃完食物後將外包裝丟在共用餐桌，認為清潔人員會替他收拾，很煩惱該如何溝通，因為不想讓自己聽起來像是他爸媽。

藍道爾客戶包括史丹佛大學科技研發園區、高科技公司。她為客戶提供的課程內容小至怎麼進行正確眼神接觸，也教導新進員工如何向主管「禮貌地請求」而非「強硬地要求」等職場禮儀。90分鐘的課程收費高達2500美元（約新台幣7萬3000元）。

一家科技公司曾請她特別關注員工「個人衛生」，因為有幾位員工好幾週沒洗澡、沒換衣服。

另一名禮儀專家法蘭克斯（Melissa Franks）前幾個月也接到多通來自企業的電話，詢問她如何管理Z世代。她最常見的衝突是新進員工質疑上司指令、上司覺得自己被挑戰了。不過，法蘭克斯認為，應該將這種反應視為一種好奇心的展現，而不是反抗。

法蘭克斯建議，「多給他們（Z世代）一些背景資訊，說明為什麼事情要這樣做，就會贏得更多尊重。」

還有另一個比較常見的衝突是其他員工覺得自己面對Z世代，被迫進入「家長模式」，因為年輕員工期待特殊待遇和更加細緻的指導。

這些摩擦不限於企業辦公室；醫院主管也向蘭道爾反映，新進護士出現冷漠與自以為是的傾向，對於話多的病患表現出不耐煩的態度，甚至想逃避處理便盆等「髒活」。

面對加劇的世代衝突，除聘請禮儀專家外，有些企業則選擇從內部進行訓練，例如，雲端軟體公司Salesforce就重新設計新進員工培訓流程，包括如何禮貌地使用公司內部工作空間訊息軟體Slack，不要將腦袋中雜七雜八的想法都寫進去。5月更進一步推出AI新人訓練助手，自動提供常見問題解答。

舊金山芳草地藝術中心（Yerba Buena Center for theArts）前高層瑞特（Jim Rettew）則認為，Z世代擅長挑戰權威和現狀，但有時他只希望年輕員工能先依照指令做事。不過，瑞特也能理解，「他們是希望被引導，而不是被管控。」

瑞特不依賴外部訓練，強調「徹底透明」的管理方式，有時安排一對一會談。

針對企業方面的呼聲，舊金山灣區的大學也跟進加強職場禮儀訓練。聖荷西州立大學（San Jose StateUniversity）等學校就陸續舉辦相關活動，強化這方面的學習。

職場禮儀專家觀察，許多年輕人其實很樂意學習，一旦明白老闆並非讀心術高手，並不懂他們在想什麼，就願意投入時間調整工作方式。

職場 舊金山 衝突

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