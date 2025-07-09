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美國財政部長下週擬訪日本 出席世博會活動

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導
美國財政部長貝森特預計本月19日左右訪問日本。路透
美國財政部長貝森特預計本月19日左右訪問日本。路透

美國政府消息人士透露，美國財政部長貝森特預計本月19日左右訪問日本，出席大阪關西世博活動。貝森特負責與日方協商關稅，目前沒有計畫與日方召開正式的閣員級協商。

日本經濟新聞」報導，若貝森特（Scott Bessent）如期成行，將是他今年1月28日就任後，首度造訪日本。

美國總統川普本月7日才剛宣布8月1日起將向日本課徵25%對等關稅，因此貝森特這次日本行，是否與代表日方協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面，也受到外界關注。

赤澤亮正4月以來，為了與美方交涉關稅已訪美7次，但目前仍沒有具體成果。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）期間有一項活動為各參展國介紹自家文化與傳統的「國家日」，美國的「國家日」預計本月19日登場，貝森特則計劃代表美國政府官員參加這場活動。

日本經濟 美國 貝森特

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