美國財政部長下週擬訪日本 出席世博會活動

美國政府消息人士透露，美國財政部長貝森特預計本月19日左右訪問日本，出席大阪關西世博活動。貝森特負責與日方協商關稅，目前沒有計畫與日方召開正式的閣員級協商。

「日本經濟新聞」報導，若貝森特（Scott Bessent）如期成行，將是他今年1月28日就任後，首度造訪日本。

美國總統川普本月7日才剛宣布8月1日起將向日本課徵25%對等關稅，因此貝森特這次日本行，是否與代表日方協商關稅的日本經濟再生擔當大臣赤澤亮正會面，也受到外界關注。

赤澤亮正4月以來，為了與美方交涉關稅已訪美7次，但目前仍沒有具體成果。

2025年世界博覽會（大阪關西世博）期間有一項活動為各參展國介紹自家文化與傳統的「國家日」，美國的「國家日」預計本月19日登場，貝森特則計劃代表美國政府官員參加這場活動。