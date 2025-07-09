美國務院示警：有人用AI冒充國務卿魯比歐聯繫多國外長

美聯社8日報導，美國國務院正警告外交官，有人試圖利用人工智慧（AI）技術冒充國務卿魯比歐，甚至可能冒充其他美國官員。

這項報導引用的消息來源，是2位美國資深官員及上周發給所有駐外使館與領事館的一封電報。那封電報於3日發出，最早由華盛頓郵報披露，美聯社也取得副本。國務院發現，有人曾假扮魯比歐，透過簡訊、Signal通訊軟體與語音郵件發送詐騙訊息，試圖聯繫至少3位外國外交部長、一位美國參議員和一位州長，但電報中並未揭露受害者身分。

一位官員表示，此次涉及魯比歐的詐騙並未成功，且「不算很老練」。儘管如此，另一位官員指出，國務院認為，目前外國勢力破壞資訊安全行為日益增多，「為審慎起見」，通知所有員工及外國政府。

電報中寫道：「這項行動對國務院並不構成直接的網路威脅，但若目標人士遭受入侵，與第三方分享的資訊可能會被曝光。」

國務院發言人布魯斯（Tammy Bruce）向記者表示：「國務院已知悉此事，目前正持續監控並處理相關事宜。國務院非常重視保護自身資訊的責任，並持續採取措施，提升網路安全，以防範未來類似事件發生。」

布魯斯以「安全理由」及調查仍在進行為由，拒絕進一步置評。

這是最新一起川普政府高層人士遭冒充的案例。媒體5月曾揭露一起涉及白宮幕僚長懷爾斯（Susie Wiles）的類似事件。隨著AI技術進步與越來越普及，濫用AI欺騙民眾的情況預計將會增加。聯邦調查局（FBI）春季曾警告，有「惡意行為者」正透過簡訊與語音訊息，冒充美國資深官員。

這並非魯比歐首次遭到深偽（deepfake）技術冒充，今年春季曾有人製作了一支假影像，聲稱魯比歐希望切斷烏克蘭存取馬斯克的星鏈（Starlink）網路服務，烏克蘭政府隨後駁斥了這項虛假說法。