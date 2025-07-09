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台積電ADR跌0.6% 在費半成分股中表現墊底

經濟日報／ 編譯劉忠勇／綜合外電

台積電ADR周二（8日）下跌0.6%，收在227.86美元，較台北交易溢價22.5%。

美國股市周二收盤微跌，投資人消化了諸多貿易相關消息，包括美國總統川普放話不會再為對等關稅8月1日的最後新期限延期，而且他揚言對銅和藥品課徵新關稅。

道瓊工業指數下跌165.60點，跌幅0.4%，報44,240.76點；標普500指數下跌4.46點，跌幅0.1%，報6,225.52點；那斯達克綜合指數上漲5.95點，漲幅0.03%，報20,418.46點。

費城半導體指數大漲1.8%，分析師對產業前景持續看好，瑞穗證券（Mizuho Securities）和KeyBanc調高多家晶片公司目標價。英特爾（Intel）大漲7.2%。英特爾將在奧勒岡州裁減500多個職位，這是全面裁員20%計畫的一環。

輝達（NVIDIA）漲1.1%。

台灣加權股價指數周二下跌66.45點收在22,362.27點。台積電平盤收在1,080.00元。

個股 ADR代碼 ADR收盤（換算後） 漲跌幅（%） 台北上市股票收盤價 溢價率（%）

日月光 ASX 148.54 +0.99 143.00 3.88

中華電 CHT 128.74 -0.81 129.00 -0.20

台積電 TSM 1,323.46 -0.57 1,080.00 22.54

聯電 UMC 44.37 +1.19 43.70 1.54

*匯率換算依據紐約時間下午6:30的彭博報價

台積電 指數 美國

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