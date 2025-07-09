美國股市震盪收跌 投資人對川普在關稅恫嚇不以為意 半導體股大漲

美國股市周二收盤微跌，投資人消化了諸多貿易相關消息，包括美國總統川普放話不會再為對等關稅8月1日的最後新期限延期，而且他揚言對銅和藥品課徵新關稅。

道瓊工業指數下跌165.60點，跌幅0.4%，報44,240.76點；標普500指數下跌4.46點，跌幅0.1%，報6,225.52點；那斯達克綜合指數上漲5.95點，漲幅0.03%，報20,418.46點。

費城半導體指數大漲1.8%，分析師對產業前景持續看好，瑞穗證券（Mizuho Securities）和KeyBanc調高多家晶片廠目標價。英特爾（Intel）大漲7.2%。英特爾將在奧勒岡州裁減500多個職位，這是全面裁員20%計畫的一環。

輝達（NVIDIA）漲1.1%，台積電ADR跌0.6%。

川普在內閣會議上表示，美國將對銅徵收50%的關稅。美國近月銅期貨應聲飆漲13%，收在歷史新高每磅5.6450美元，也創下1968年有紀錄來最大單日漲幅。主要銅礦商Freeport-McMoRan股價上漲了2.5%。

川普政府幾個月前就曾暗示，將根據一項允許總統對國家安全所需商品徵收關稅的法律，醞釀對銅徵收關稅。但直到周二，他都未具體說明其銅關稅的稅率會有多高。

川普說，與歐盟和中國大陸的貿易談判進展良好，但他也說，距離向歐盟發送關稅函件僅剩幾天時間。

有華爾街「恐慌指數」之稱CBOE波動率指數（VIX）下跌5.5%，可見市場很大程度上對川普在關稅問題上的恫嚇不以為意。根據Tradeweb的數據，美國10年期公債殖利率小幅升至4.415%。

大型股方面，上個交易日大跌的特斯拉上漲1.3%，亞馬遜下跌1.8%，Prime Day促銷活動開始的頭幾個小時銷售額較去年同期下滑。

eToro的Bret Kenwell表示，「貿易戰的消息重新獲得關注，但這並表示我們會重蹈3月底和4月初的覆轍，」「如果有信心談判會繼續，或者最後期限將被延長，市場可能會繼續忽視新聞的影響」。他指出，「除非情況真的嚴重惡化，否則5%至10%的回調可能會被散戶投資者視為買入的良機」。

「儘管與年初水準相比，關稅可能仍將維持高位，總體風險也是如此，但我們認為到年底，美國有效關稅稅率應在15%左右，」瑞銀全球財富管理的分析師Ulrike Hoffmann-Burchardi表示，「這將對經濟成長造成阻力，但不足以引發經濟衰退」。

高盛策略師兩個月來第二次調高對美國股市的展望，他們預期聯準會（Fed）更早採取行動降息。 由David Kostin領導的團隊將標普500指數12個月預測從6,500點調高至6,900點，並將年底目標從6,100點上調至6,600點。他們還指出，美國公債殖利率走低以及美國大型企業持續強勁是推動股市可能繼續走高的原因。

在標普 500 指數的 11 個主要類股中，只有五個上漲。能源股漲幅最大，收盤上漲 2.72%，而防禦性的必需消費品指數和公用事業股跌幅均超過 1%。

莫德納是標普500指數中漲幅最大的股票，大漲8.8%，主要醫療組織對美國衛生與公共服務部長甘迺迪提出訴訟，認為目前的新冠疫苗政策對公眾健康構成威脅。

在川普周一指示聯邦機構加強《大而美法案》中廢除或修改太陽能和風能項目稅收抵免的條款後，太陽能股股價下跌。SunRun大跌 11.4%，Enphase Energy 下跌 3.6%，SolarEdge Technologies下跌 1%。