關稅政策未引發通膨？川普：聯準會主席應立即辭職

美國白宮經濟顧問委員會釋出新的報告指出，進口商品價格下降，顯示川普政府的關稅政策並未引發通膨，美國總統川普8日說，美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）應該立刻辭職，指應該讓會降息的人來做主席。

美國聯準會日前召開利率決策會議，再度決定按兵不動，選擇維持現行利率、不降息，與川普的看法相左；川普多次批評鮑爾是「慢郎中」，指美國利率應該至少砍2到3個百分點，並表示，很多國家的利率都低於美國。

川普8日舉行內閣會議，被媒體問及鮑爾，川普再度表示，鮑爾應該立刻辭職，讓願意降息的人來擔任聯準會主席。

川普說，他認為鮑爾很糟糕，指他降息永遠太慢，但在去年總統大選前又選擇大幅降息，暗示鮑爾有政治意圖。

川普說，鮑爾是他過去下屬推薦的人選，並對記者說，「我還比較喜歡你（來做這份工作）」。