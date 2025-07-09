擬禁止中國收購美國農地 川普：美中關係很好

聯合報／ 記者陳熙文／華盛頓即時報導
美中關係示意圖。美聯社
美中關係示意圖。美聯社

川普政府正計畫禁止中國大陸收購美國農地，尤其是靠近美國軍事基地的農地，美國總統川普8日則緩頰說，美國現在與中國的關係很好，兩國相處非常融洽，他也經常與中國國家主席習近平對話。

美國農業部長羅林斯（Brooke Rollins）8日舉行記者會，指未來將與州政府和地方政府合作，禁止中國人和其他外國對手收購美國農地，並提出「國家農地安全行動計畫」（National Farm Security Action Plan）。

美國國防部長赫塞斯（Pete Hegseth）也表示，外國人在美國戰略基地和軍事設施附近取得土地權對美國國家安全造成嚴重的威脅。

川普8日舉行內閣會議時，羅林斯表示，阿肯色州州長桑德斯（Sarah Sanders）、內布拉斯加州州長皮倫（Jim Pillen）和田納西州州長李比爾（Bill Lee）皆有參加記者會，指他們現在扮演禁止中國收購美國農地的領導角色。

羅林斯認為，未來國會也必須要站出來，並表示，保護美國農地不只是為了保護美國農民，同時也攸關國家安全，並預告後續將會有行政命令來支持這項計畫。

不過川普在羅林斯發言之後也緩頰說，他認為美國近來和中國有非常良好的關係，兩國相處非常融洽，中國也在美中貿易上表現的非常公平，「我希望我們會有非常好的關係」。

川普表示，美國比中國更強大，也比他們擁有更好的軍事裝備，但美中現在相處的很好，川普也和習近平相處得很好，「我們經常對話」。

川普 美國國防 農地

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