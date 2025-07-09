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川普：將對銅課50%關稅 晶片稅率很快出爐
美國總統川普8日在內閣會議上表示，要對銅課徵50%關稅，美國銅合約價應聲漲至歷史新高。他還說，很快也會宣布對半導體和藥品課徵的關稅，而對藥品可能會給予一年或一年半的緩衝期，之後可能課徵上看200%的關稅。
另外，他可能這兩天就會致函歐盟，通知他們關稅稅率。他還說，未來這幾天發的信，會對某些國家開徵60%或70%的稅。
川普在內閣會議上表示，歐盟在最近的貿易談判中，對美國非常好，不過他仍對雙方長久以來貿易失衡的狀況，以及歐盟對美國科技公司課徵的數位服務稅和罰款等，感到不開心。
他也說，金磚國家（BRICS）很快就會收到10%的關稅。他特別提到印度，表示儘管先前曾暗示美國與印度即將達成協議，但他還是打算「懲罰」這個國家，因為印度加入了金磚國家論壇。
本周他曾警告，將對支持金磚國家「反美政策」的國家，加徵10％關稅，且不會有例外。
然而，川普8日又說，最近美中關係非常好。
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