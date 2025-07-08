暴洪巷、氣候變遷、政策不力 德州毀滅洪災奪逾百命

地理學家常說「沒有所謂天然災害」，這話不啻是人類自己選擇讓危殆變成悲劇的暮鼓晨鐘。美國德克薩斯州近日山洪暴發奪走逾百條性命，其中許多是孩童，正是一個鮮明例證。

法新社報導，這場風暴造成的衝擊因多重因素交互影響而放大：

●暴洪巷

德州大學聖安東尼奧分校（University of Texas at San Antonio）水文學家夏立夫（Hatim Sharif）解釋，德州丘陵地區（Texas Hill Country）是公認的「暴洪巷」（Flash Flood Alley）。

來自墨西哥灣的暖空氣沿著從達拉斯（Dallas）附近往西南方延伸的弧形陡丘和懸崖「巴爾科內斯斷崖」（Balcones Escarpment）抬升而迅速冷卻，給土壤層薄的丘陵地帶來暴雨，由於雨水無法被土壤吸收而沿著底岩往下沖刷，徑流隨密集的溪流網絡匯集。

夏立夫告訴法新社：「水位上升速度會非常、非常快，只要幾分鐘或幾個小時。」

4日清晨發生的事正是殘酷鐵證。

國家氣象局（National Weather Service）數據顯示，當地時間凌晨3時許，克爾郡（Kerr County）基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）附近的瓜達魯普河（Guadalupe River）河段測到水位1英尺（約30公分）高，但不到4時30分就上漲至20英尺（約610公分）高。

而這種水量足以把人、車，甚至建築物給沖走。

●必須適應

較暖空氣能夠容納更多水，這也註定將會帶來猛烈暴雨的命運。

這場暴洪發生當天的降雨量高達月平均雨量的兩倍多。研究氣候變遷的平台ClimaMeter一項新分析發現，這場洪水發生前的氣象條件不能只靠氣候自然變異去解釋。

英國牛津大學（University of Oxford）氣候學家吉內斯塔（Mireia Ginesta）說：「氣候變遷已經正在影響我們，因此我們必須適應。」

「我們也得減排，總的來說也得確保能就氣候變遷的預報服務和研究提供適當資金。」

●沒有預警系統

儘管「神秘營」所在克爾郡的專員們考慮以洪水警報器和數位警報，取代由夏令營人員透過無線電向其他營地示警的非正式作法多年，卻一直有反對聲音。

論戰持續之際，居民們在2021年會議期間強硬反對依賴與前總統拜登政府有關的聯邦資金。

這起災難發生後，差點就把女兒送去參加「神秘營」的威爾森（Nicole Wilson）發起請願，敦促州長艾波特（Greg Abbott）批准現代化預警網絡。

她告訴法新社：「讓警笛響5分鐘，可能挽救那些孩子當中的每一個人。」