暴洪巷、氣候變遷、政策不力 德州毀滅洪災奪逾百命

中央社／ 華盛頓8日綜合外電報導

地理學家常說「沒有所謂天然災害」，這話不啻是人類自己選擇讓危殆變成悲劇的暮鼓晨鐘。美國德克薩斯州近日山洪暴發奪走逾百條性命，其中許多是孩童，正是一個鮮明例證。

法新社報導，這場風暴造成的衝擊因多重因素交互影響而放大：

●暴洪巷

德州大學聖安東尼奧分校（University of Texas at San Antonio）水文學家夏立夫（Hatim Sharif）解釋，德州丘陵地區（Texas Hill Country）是公認的「暴洪巷」（Flash Flood Alley）。

來自墨西哥灣的暖空氣沿著從達拉斯（Dallas）附近往西南方延伸的弧形陡丘和懸崖「巴爾科內斯斷崖」（Balcones Escarpment）抬升而迅速冷卻，給土壤層薄的丘陵地帶來暴雨，由於雨水無法被土壤吸收而沿著底岩往下沖刷，徑流隨密集的溪流網絡匯集。

夏立夫告訴法新社：「水位上升速度會非常、非常快，只要幾分鐘或幾個小時。」

4日清晨發生的事正是殘酷鐵證。

國家氣象局（National Weather Service）數據顯示，當地時間凌晨3時許，克爾郡（Kerr County）基督教女童軍夏令營「神秘營」（Camp Mystic）附近的瓜達魯普河（Guadalupe River）河段測到水位1英尺（約30公分）高，但不到4時30分就上漲至20英尺（約610公分）高。

而這種水量足以把人、車，甚至建築物給沖走。

●必須適應

較暖空氣能夠容納更多水，這也註定將會帶來猛烈暴雨的命運。

這場暴洪發生當天的降雨量高達月平均雨量的兩倍多。研究氣候變遷的平台ClimaMeter一項新分析發現，這場洪水發生前的氣象條件不能只靠氣候自然變異去解釋。

英國牛津大學（University of Oxford）氣候學家吉內斯塔（Mireia Ginesta）說：「氣候變遷已經正在影響我們，因此我們必須適應。」

「我們也得減排，總的來說也得確保能就氣候變遷的預報服務和研究提供適當資金。」

●沒有預警系統

儘管「神秘營」所在克爾郡的專員們考慮以洪水警報器和數位警報，取代由夏令營人員透過無線電向其他營地示警的非正式作法多年，卻一直有反對聲音。

論戰持續之際，居民們在2021年會議期間強硬反對依賴與前總統拜登政府有關的聯邦資金。

這起災難發生後，差點就把女兒送去參加「神秘營」的威爾森（Nicole Wilson）發起請願，敦促州長艾波特（Greg Abbott）批准現代化預警網絡。

她告訴法新社：「讓警笛響5分鐘，可能挽救那些孩子當中的每一個人。」

氣候變遷 洪水 雨量

延伸閱讀

德州邊境巡邏隊設施遇襲3傷 槍手遭擊斃

否認須為德州洪災傷亡負責 白宮：惡毒的謊言

德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區

德州洪災增至82死 NFL達拉斯牛仔隊捐贈50萬美元

相關新聞

馬斯克曾與台裔楊安澤商討創黨計畫 部分商界領袖表態支持

據報導，全球首富馬斯克為顛覆美國傳統政治體系而成立第3勢力政黨之際，曾與台裔美籍企業家楊安澤商討相關計畫。此外，一些美國...

美國竟缺電？政府警告停電恐激增100倍 除非這麼做

川普政府在最新報告中指出，由於人工智慧（AI）預料將帶動電力需求增加，2030年前美國停電次數可能激增，這項警告被視為政...

分析：「美國黨」就算沒有國會席位 馬斯克創黨仍可能威脅川普

針對昔日盟友馬斯克成立新政黨的計畫，美國總統川普直批「荒謬」。不過分析指出，此言凸顯馬斯克確實可能對努力捍衛國會微弱優勢...

德州洪災增至104死 仍有41失蹤…女童夏令營27人罹難

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，傷亡人數不斷攀升，對於有人質疑川普政府上台後對聯邦政府裁員，衝擊到災防應變能力，白宮7日做...

川普批馬斯克創黨荒謬 爆他曾想安插民主黨金主掌NASA

對科技富豪馬斯克5日宣布創立「美國黨」，川普總統6日晚首次回應。川普認為，這很「荒謬」，馬斯克「玩玩可以」、「脫軌」，但...

紅藍卡付長照費？58%美國人都搞錯了

絕大多數美國人以為俗稱「紅藍卡」的聯邦醫療保險計畫(Medicare)有支付長期照護費用，其實並沒有。今日美國報報導，退...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。