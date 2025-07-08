馬斯克曾與台裔楊安澤商討創黨計畫 部分商界領袖表態支持

據報導，全球首富馬斯克為顛覆美國傳統政治體系而成立第3勢力政黨之際，曾與台裔美籍企業家楊安澤商討相關計畫。此外，一些美國商界領袖也表態支持馬斯克創黨。

台灣移民第二代楊安澤（Andrew Yang）曾角逐2020年美國總統大選民主黨候選人提名；他還於2022年宣布與前共和黨人、民主黨人和無黨派人士合組「前進黨」（Forward Party）。

政治新聞機構Politico報導，楊安澤在專訪中透露，自己一直與馬斯克（Elon Musk）及其團隊「保持聯繫」。

楊安澤說：「若有任何人想要擺脫雙頭壟斷（duopoly）局面並向前邁進，都會讓我感到振奮。我非常樂意協助別人了解這條路將如何走下去。」

被問及他是何時與馬斯克談話，兩人又討論了哪些議題時，楊安澤沒有回應。他於2021年爭取代表民主黨參選紐約市長失利後，對美國兩黨制的批評力道愈發強勁。

馬斯克與楊安澤這兩位企業家兼兩黨制懷疑論者之間的對話提供了難得機會，讓外界得以一窺馬斯克試圖建立「美國黨」（America Party）的幕後運作。這項艱巨且昂貴的任務將考驗全球首富的政治影響力。

馬斯克與美國總統川普（Donald Trump）爆發一連串戲劇性衝突後，他於本月5日宣布成立新政黨。

馬斯克曾為川普重返白宮狠砸近3億美元，並為川普政府領導備受爭議的「政府效率部」（DOGE），負責削減聯邦政府開支。近期兩人為川普的大規模減稅及支出法案「大而美法案」（One Big Beautiful BillAct）公開爆發爭執，關係也急遽惡化。

除楊安澤之外，一些商界領袖及倡議人士聽聞財力雄厚又深具影響力的馬斯克正嘗試成立第3勢力政黨，也感到十分振奮。

出身紐約金融界的史卡拉穆奇（AnthonyScaramucci）曾短暫擔任川普幕僚，但現已成為川普的「黑粉」。他在馬斯克旗下社群媒體X發文稱，他「希望見面討論」馬斯克的新政黨。

科技業億萬富豪庫班（Mark Cuban）也支持馬斯克的創黨計畫，甚至主動推薦一些可能有助他成立政黨的組織。