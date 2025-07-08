美國竟缺電？政府警告停電恐激增100倍 除非這麼做

川普政府在最新報告中指出，由於人工智慧（AI）預料將帶動電力需求增加，2030年前美國停電次數可能激增，這項警告被視為政府擴大干預以協助避免燃煤發電廠提前關閉的前兆。

美國能源部在報告中表示，如果發電廠關閉計畫按原定時間表推行，美國也未興建取代這些發電廠的新發電廠，美國停電次數五年可能激增100倍。能源部說：「現有計畫維持不變將衝擊美國經濟成長、國安及新興科技領先地位。」

能源部是因應白宮一項行政命令才展開分析，這份報告把電力可能短缺歸咎於燃煤與天然氣發電廠關閉，以及過度依賴再生能源。能源部長賴特（Chris Wright）在聲明中說：「如果要維持電燈亮起、贏得AI競賽並避免電價飆漲，美國必須釋放能源潛力。」

這份報告與美國總統川普支持煤炭和反再生能源的立場互相呼應，把風力與太陽能發電貼上不可靠標籤，是前幾屆政府激進綠色政策「遺毒」。在驅動AI模型的資料中心電力需求上升之際，能源部持續以對電力短缺感到憂心為由，透過緊急授權延長燃煤與其他發電廠壽命。