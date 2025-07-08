分析：「美國黨」就算沒有國會席位 馬斯克創黨仍可能威脅川普

針對昔日盟友馬斯克成立新政黨的計畫，美國總統川普直批「荒謬」。不過分析指出，此言凸顯馬斯克確實可能對努力捍衛國會微弱優勢的共和黨構成威脅。

法新社報導，馬斯克（Elon Musk）5日宣布成立「美國黨」（America Party）的前一日，川普將「大而美法案」（One Big Beautiful Bill Act）簽署成法。這項規模龐大的國內政策法案被認為可能進一步擴大美國財政赤字，因此引來馬斯克的猛烈批評。

馬斯克對「美國黨」的黨綱和政策細節著墨不多，但計劃參與明年期中選舉，目標鎖定參眾兩院若干席次，還放話要讓支持大而美法案的國會議員落馬。

曾任情報官員的國家安全分析師舒梅克（Matt Shoemaker）說：「馬斯克的美國黨是可能顛覆2026年期中選舉的巨大變數，特別是對共和黨而言。共和黨在國會僅掌握微弱優勢，他們確實應該為此擔憂。」

馬斯克近幾週不斷放出風聲，透露自己有意成立新政黨。他6月在社群媒體發起1項非正式民調，結果顯示560萬名受訪者中，有80%力挺他。

不同於過往曾出現的第3黨，馬斯克擁有幾乎無上限的資源，而且在許多美國年輕男性眼中，他是特立獨行的天才和超級巨星。

舒梅克表示：「馬斯克的個人品牌會吸引對政治不滿的獨立人士和精通科技的年輕選民，原本這些人可能在搖擺選區支持共和黨。」

●權力平衡

馬斯克最近曾豪擲2000萬美元，試圖左右威斯康辛州最高院法官選舉，最終卻未如願。這凸顯財富和名氣在政治領域並非萬能。

此外，馬斯克要博取美國中西部等「非矽谷科技圈」選民的支持，也有一定的難度。

獲選為2021年「時代雜誌」（TIME）年度風雲人物的馬斯克一度廣受美國各階層喜愛，但他加入川普政府、領導負責削減聯邦政府開支的「政府效率部」（DOGE）後，支持率大幅下滑。

根據美國知名民調專家席佛（Nate Silver）最新公布的數據，馬斯克的淨支持率為-18.1，川普則為-6.6。

在馬里蘭州華盛頓學院（Washington College）教授政治學的希克爾（Flavio Hickel）表示：「雖然不應一概而論，但在當前的政治氛圍下，共和黨基層與MAGA（讓美國再次偉大）運動幾乎密不可分。」

「儘管川普近來爭議不斷，他們對他的支持依然堅定。很難想像任何與馬斯克有關的政治計畫會從這些川普鐵粉手中搶走選票。」

●曇花一現

儘管有些共和黨與民主黨人士曾轉為獨立派，但在美國現代史上，第3黨贏得選舉的情況極為罕見。

1970年代的「紐約州保守黨」（Conservative Partyof New York State）和1930年代的「農民－勞工黨」（Farmer-Labor Party），是過去1世紀裡唯二成功贏得聯邦參議院席次的少數政黨。

20世紀初期，小黨在聯邦眾議院較有斬獲，但自1950年代以來僅贏得1席。

多名分析人士指出，在為「維持現狀」而設計的選舉體制下，第3黨候選人面臨重重障礙，包括最低連署門檻、登記費，以及關於年齡、居住地與國籍等繁瑣的各州規定。

分析人士普遍認為，馬斯克的政黨要贏得國會席次並非易事，但他仍可能分走弱勢現任共和黨議員的選票，或出錢力挺總統支持候選人的初選對手，藉此打擊川普陣營的士氣。

危機公關公司「紅榕樹」（Red Banyan）創辦人兼執行長尼爾曼（Evan Nierman）表示：「馬斯克的政黨不會贏得席次，但可能讓共和黨付出沉重代價。」

「在關鍵選區，就算右翼候選人只被分走幾個百分點，也可能導致掌控權易手。」