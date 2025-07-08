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美前景不確定性高 Fed研究：未來幾年仍可能降息至近零水準

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
Fed最新報告指出，由於近期風險升高，未來幾年仍可能降息至接近零的水準。路透
Fed最新報告指出，由於近期風險升高，未來幾年仍可能降息至接近零的水準。路透

美國紐約聯準銀行與舊金山聯準銀行7日共同發表的最新研究報告指出，儘管當前短期利率仍處於相對高點，但聯準會（Fed）未來幾年仍可能再度將政策利率下調至接近零的水準。

紐約聯準銀行總裁威廉斯（John Williams）名列共同作者的這篇報告說，未來七年裡，美國聯邦資金利率觸及所謂的「零利率區間下限」（ZLB）的機率為9%，因最近影響利率的不確性大為提高，未來兩年回落到零利率的機率則為1%。

威廉斯和其他共同作者寫道：「相較於過去十年，目前的資料顯示，未來利率的預期水準仍高。但由於最近的不確定性居高不下，中、長期而言，『零利率區間下限』的風險仍然顯著，類似我們在2018年所看到的水準」。這項分析使用擔保隔夜融資利率（SOFR）衍生性金融商品的訂價數，評估市場對利率未來走向的看法。

Fed在2008年全球爆發金融海嘯期間，調降基準利率至0-0.25%區間，之後七年都維持在這個水準，才又恢復升息循環。2020年時，又因新冠疫情爆發，再把利率降到接近零，並維持兩年，2022年春季為抑制通膨，開始暴力升息，利率迄今都停留在高檔。

Fed將利率調至近零水準，都出現在經濟困頓時期，之後若要加碼刺激經濟，必須採行高度爭議的大規模購債措施，以壓低長期利率，反過來又大幅擴大Fed的資產負債表。

目前美國聯邦資金利率目標區間介於4.25%-4.5%，處於近年相對高點，意味著降息空間更大，利率近年還不會那麼快降至近零水準，但美國經濟前景面臨川普貿易帶來的龐大不確性。

截至6月，Fed決策官員預期，到2027年之前，利率將降至3.4%，並且今年就會開始降息。

Fed 美國

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