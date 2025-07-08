德州邊境巡邏隊設施遇襲3傷 槍手遭擊斃
美國官員表示，一名持突擊步槍的男子今天在德州向美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）的設施開火，隨後遭到擊斃。
法新社報導，美國國土安全部（Department ofHomeland Security）說，兩名警察以及一名邊境巡邏隊雇員受傷送醫，其中一人膝蓋中槍。
國土安全部發言人表示，槍擊案發生在德州麥卡倫（McAllen）一處邊境巡邏隊附屬設施的入口，聯邦調查局（FBI）已展開調查。
發言人還說：「邊境巡邏隊人員及當地警方合力制伏了槍手。」
目前暫時還不清楚槍擊的動機。
當地媒體引述麥卡倫警長羅德里格斯（VictorRodriguez）的話報導，遭擊斃的槍手是27歲的莫斯奎達（Ryan Louis Mosqueda）。
根據羅德里格斯說法，莫斯奎達在遭到擊斃前，使用一把突擊步槍發射了數十枚子彈。
此外，在他的車上還找到其他數把武器。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言