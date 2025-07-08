德州邊境巡邏隊設施遇襲3傷 槍手遭擊斃

美國官員表示，一名持突擊步槍的男子今天在德州向美國邊境巡邏隊（US Border Patrol）的設施開火，隨後遭到擊斃。

法新社報導，美國國土安全部（Department ofHomeland Security）說，兩名警察以及一名邊境巡邏隊雇員受傷送醫，其中一人膝蓋中槍。

國土安全部發言人表示，槍擊案發生在德州麥卡倫（McAllen）一處邊境巡邏隊附屬設施的入口，聯邦調查局（FBI）已展開調查。

發言人還說：「邊境巡邏隊人員及當地警方合力制伏了槍手。」

目前暫時還不清楚槍擊的動機。

當地媒體引述麥卡倫警長羅德里格斯（VictorRodriguez）的話報導，遭擊斃的槍手是27歲的莫斯奎達（Ryan Louis Mosqueda）。

根據羅德里格斯說法，莫斯奎達在遭到擊斃前，使用一把突擊步槍發射了數十枚子彈。

此外，在他的車上還找到其他數把武器。