美衛生部長限縮新冠疫苗接種對象 醫學團體提告
數個領導地位的醫學團體提告美國衛生部長小羅勃．甘迺迪（RobertF. Kennedy Jr.），指控他最新COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗建議危及公共衛生安全。
法新社報導，5月底，小羅勃．甘迺迪透過「真實社群」（Truth Social）宣布，聯邦政府不會再建議孕婦及兒童接種COVID-19疫苗。他這項建議立刻引發公衛專家抨擊。
美國小兒科學會（American Academy ofPediatrics）、美國醫師學會（American College ofPhysicians）等具有領導地位的醫學團體，要求法院阻止小羅勃．甘迺迪「片面且不科學」的指令，並恢復COVID-19疫苗的接種時程。
原告之一的還有美國傳染疾病學會（InfectiousDiseases Society of America），會長兼小兒科醫師蒂娜．譚（Tina Tan，音譯）說：「剝奪家長透過疫苗來保護孩童的能力和選擇，實在非常不道德。」
而問題不僅限於親子，有關疫苗的不實資訊也有損醫師與患者之間長期以來的信任。
美國醫師學會會長高德曼（Jason Goldman）表示，醫療專業日益發現，成年患者「對接種疫苗猶豫不決。他們不再信任醫療體系」。
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