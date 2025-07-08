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疫苗接種率下滑 美麻疹病例數創30多年新高

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
麻疹疫苗接種示意圖。 美聯社
麻疹疫苗接種示意圖。 美聯社

美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）今天發布的統計顯示，美國今年遭逢30多年來最嚴重的麻疹疫情。

法新社報導，麻疹傳染性雖高，但接種疫苗即可有效預防。美國2000年宣布國內麻疹絕跡，然而隨著疫苗接種率降低與大眾對衛生當局信任度日益下滑，這種疾病在美國已捲土重來。

根據約翰霍普金斯大學，自今年初以來，全美近40州共通報了1277起確診病例，創下1992年來新高，其中德州就占了超過6成病例數。

這波麻疹疫情迄今奪走3條人命，其中包括兩名幼童，這3名死者皆未接種疫苗。專家指出，實際確診人數可能被嚴重低估，並對許多病例未通報表示擔憂。

美國麻疹疫情死灰復燃，鄰國加拿大和墨西哥的確診病例也隨之激增。

加拿大今年通報超過3500起麻疹病例，其中1人病故，確診病例大多集中在安大略省。

泛美衛生組織（Pan American Health Organization，PAHO）則指出，墨西哥已通報近2600起麻疹病例，9人病歿。

確診 美國 麻疹

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