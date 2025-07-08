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過美國海關安檢 有望不必脫鞋子了

經濟日報／ 編譯黃淑玲／綜合外電
一般旅客在美國機場海關安檢時，標準程序必須脫鞋受檢。美聯社
一般旅客在美國機場海關安檢時，標準程序必須脫鞋受檢。美聯社

未來在美國機場海關安檢時，有望不再需要脫鞋子。旅行資訊供應商Gate Access發出的新聞信，美國海關運輸安全管理局（TSA）正在推動新的機場安檢程序，允許一般旅客在進行標準的通關安檢時，能夠繼續穿著鞋子，改變實施近20年的規定。

美國國土安全部麾下的TSA還沒正式宣布這項作業標準變動，僅表示：「TSA和國土安全部一直都在尋求創新的方法來提升旅客體驗，以我們穩健的安全處置。任何有關我們安檢程序的可能更新，將會經由官方管道公布。」

美國2006年開始要求一般旅客在機場接受標準的通關安檢時，必須脫掉鞋子。2001年底時，從巴黎飛到邁阿密的旅客Richard Reid，企圖在機上引爆暗藏在他鞋內的爆裂物，這起「鞋子炸彈客」事件引發相關單位憂慮，因為2001年美國才剛歷經911恐怖攻擊，機場與航空公司都對可能的模仿犯罪高度警戒，但防範政策不斷演變，直到2006年才因情報單位認定有「持續威脅」，開始要求旅客過安檢時需要脫鞋接受檢查。

這項必須脫鞋的規定，很快成為最受旅客詬病的措施，許多人因此加入TSA配套推出的「預先查核」（PreCheck）方案，事先審核通過成為受信任旅客後，通關時就能不必脫鞋。另外，75歲以上長者或12歲以下孩童，也被允許可以不必脫鞋。

安檢 美國

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