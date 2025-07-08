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調查：天主教徒修煉 與耶穌建立個人關係

台灣醒報／ 記者莊宇欽╱台北報導
皮尤調查指出，當美國人被問及「成為天主教徒意味著什麼？」時，最常見的回答是「與耶穌建立個人關係」。（Photo by Mr. Great Heart on Unsplash under C.C License）
皮尤調查指出，當美國人被問及「成為天主教徒意味著什麼？」時，最常見的回答是「與耶穌建立個人關係」。（Photo by Mr. Great Heart on Unsplash under C.C License）

【台灣醒報記者莊宇欽綜合報導】美國天主教徒的信仰認同，最多來自與耶穌的「個人關係」！皮尤調查指出，當美國人被問及「成為天主教徒意味著什麼？」時，最常見的回答是「與耶穌建立個人關係」。此外，對於每週都會參加彌撒的天主教徒，多半認為信仰至關重要。

天主教信仰意義

根據《皮尤調查》對美國天主教徒的調查，當被問及「成為天主教徒意味著什麼？」時，最常見的回答是「與耶穌建立個人關係」。另外，其餘排名依序為：對聖母瑪利亞虔誠、努力幫助貧窮和有需要的人、領受聖體與在教堂結婚。

該調查也顯示，五分之一的美國人自稱為天主教徒，而認為自己只是文化上的天主教徒則有9%。再者，另有9%的人認為自己過往是天主教徒，其在信仰中長大但不再信奉天主教，而還有9%的人不屬於上述類別，但透過天主教父母、配偶或其他關係與天主教信仰保持聯繫。

對此，在自稱為天主教徒的美國人中，有50%的人表示他們每天都會祈禱，28%的人每週至少參加一次彌撒，以及23%的人每年至少向神父告解一次。

信徒每週參加彌撒

Aleteia》指出，這項研究最引人注目之處，在於其調查天主教徒認為信仰中「必不可少」的東西，並揭示美國與天主教有聯繫的人數，以及天主教對這些人的信仰意義。

皮尤調查數據表明，約有三成的天主教徒每週都會參加彌撒，相較於不太頻繁參與彌撒的天主教徒，其更有可能表達對教會教義的支持，並更多參與教區事務，而這些信徒更有可能認為信仰至關重要。

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