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川普批巴西審判前總統是獵巫 與魯拉關係陷危機

中央社／ 里約熱內盧7日綜合外電報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

美國總統川普今天批評巴西針對前總統波索納洛（JairBolsonaro）的政變審判，稱波索納洛是「獵巫」的受害者之後，美國與巴西關係陷入危機。

法新社報導，川普在社群媒體發文，警告巴西當局應該「放過波索納洛」。

在任期間與川普交好的波索納洛目前正在巴西受審，他遭控策畫發動政變，以阻止魯拉（Luiz InacioLula da Silva）於2023年1月就職總統。

波索納洛被控領導「犯罪組織」策劃政變，好在2022年敗選後繼續掌權。如果罪名成立，將面臨最高40年的監禁。

川普發文後，魯拉隨即不顧外交禮節回擊川普「干涉」，還說「沒人可以凌駕於法律之上」。

此案與川普因2021年1月6日國會山莊攻擊事件遭起訴的狀況類似，當時川普的支持者占領國會，試圖扭轉他在選舉中的敗選局面。

川普拒不認罪，該案在他再次當選總統後被撤銷，使他獲得免於起訴的豁免權。

波索納洛也同樣堅稱自己無罪，同時試圖透過一系列抗議活動來團結支持者，進一步加劇了巴西政壇的分裂。

川普和波索納洛家族也因此案坐上了同一條船。波索納洛之子極力遊說美國對最高法院法官實施制裁，並讓川普介入此事。

川普 巴西 波索納洛

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