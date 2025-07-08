盧比歐上任首訪亞洲 東協外長會談預計聚焦關稅
美國國務卿盧比歐（Marco Rubio）辦公室今天表示，盧比歐將展開上任以來首次的亞洲之行，本週前往馬來西亞，與東南亞國家協會（ASEAN）外交部長會談。
法新社報導，盧比歐同時也是美國總統川普的國家安全顧問，這趟行程從8日開始，他在華府數月來都專注於烏克蘭和中東的戰爭後，這次將聚焦於美國的亞洲政策。
美國國務卿發言人布魯斯（Tammy Bruce）在聲明中表示：「盧比歐擔任國務卿的首次亞洲行，重點是重申美國的承諾，致力於促進自由、開放和安全的印度太平洋地區。」布魯斯採用華府傳統措辭，目的在遏止中國在亞太地區日漸增長的影響力。
一名不具名國務院高層官員告訴媒體，優先考量及重申華府對東亞和東南亞的承諾「符合美國利益」。
這名官員又說：「這促進美國的繁榮以及美國的安全。」
任何美國官員訪問亞洲，中國都是不言自明的焦點，中國在南海的擴張行徑引發疑慮，美國視為挑釁。
此行也正值許多國家等待川普關稅戰下一步動作。川普今天宣布多個國家8月1日起適用的稅率，包括日本、韓國、馬來西亞等國面臨25%關稅，寮國40%。
東南亞國家領導人在5月底的峰會上，曾高度關切川普的貿易保護主義攻勢。
上述美國高層官員表示，預計東協外長將提出這個議題，盧比歐很可能會告訴他們，美國希望「重新平衡」貿易關係。
盧比歐預定8日到12日訪問馬來西亞吉隆坡（KualaLumpur），俄羅斯外長拉夫羅夫（Sergei Lavrov）和中國外長王毅10日至11日也在吉隆坡。
盧比歐預定與東協外長會談，並且出席東亞高峰會（East Asia Summit）外長會議。
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