川普媒體與保守派頻道合作 推電視串流平台Truth+

美國總統川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」今天向全球推出電視串流平台Truth+。串流服務也將與美國保守派有線電視頻道新聞頭條（Newsmax）合作，盼能拓展企業規模。

這項合作也將提高美國保守派媒體新聞頭條在美國以外地區的能見度。新聞頭條在今年3月首次公開募股。

路透社報導，川普媒體與科技集團（Trump Media &Technology Group）表示，用戶現在可以透過Truth+應用程式在iOS、安卓（Android）與網頁，以及包括Apple TV、Android TV、Amazon Fire TV及Roku等電視盒裝置，觀看串流頻道與隨選影片。

川普媒體與科技集團已於6月底開始對Truth+的全球推出進行beta測試。集團旗下也經營社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）。

川普媒體與科技集團表示，會繼續對串流技術進行beta測試，並在推出過程中蒐集使用者回饋。