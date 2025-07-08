快訊

輸美商品拚到20%關稅 越南拿到協議卻恐踩進地雷？

彰化至台中近海驚見「超強對流胞」特徵 鄭明典：恐狂風暴雨+冰雹

本地AI手機遭噴「就是笑話」！內行人反點出最大特色：取向不一樣

川普媒體與保守派頻道合作 推電視串流平台Truth+

中央社／ 華盛頓7日綜合外電報導
美國總統川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」今天向全球推出電視串流平台Truth+。(美聯社)
美國總統川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」今天向全球推出電視串流平台Truth+。(美聯社)

美國總統川普的媒體企業「川普媒體與科技集團」今天向全球推出電視串流平台Truth+。串流服務也將與美國保守派有線電視頻道新聞頭條（Newsmax）合作，盼能拓展企業規模。

這項合作也將提高美國保守派媒體新聞頭條在美國以外地區的能見度。新聞頭條在今年3月首次公開募股。

路透社報導，川普媒體與科技集團（Trump Media &Technology Group）表示，用戶現在可以透過Truth+應用程式在iOS、安卓（Android）與網頁，以及包括Apple TV、Android TV、Amazon Fire TV及Roku等電視盒裝置，觀看串流頻道與隨選影片。

川普媒體與科技集團已於6月底開始對Truth+的全球推出進行beta測試。集團旗下也經營社群媒體平台「真實社群」（Truth Social）。

川普媒體與科技集團表示，會繼續對串流技術進行beta測試，並在推出過程中蒐集使用者回饋。

川普 社群媒體 美國

延伸閱讀

非常不爽普亭！川普向澤倫斯基保證「增加對烏克蘭軍援」

日相正面解讀川普關稅還有得談「至少不是30%或35%」

川普發關稅通知函後 在美上市南韓科技股大跌！日韓開盤逆勢上揚

川普宣布日韓關稅…日經南韓開盤逆勢漲？「只有台灣的散戶在怕」

相關新聞

內唐亞胡提名川普拿諾貝爾和平獎！白宮晚宴高調互誇

美國總統川普7日在白宮與以色列總理內唐亞胡共進晚餐時向記者表示，兩人「已共同締造巨大成就，我相信未來的成功只會更加輝煌。...

憂綠能依賴外國供應鏈危害美國安 川普簽行政命令終止補助

美國總統川普日前才再度提及「風電無用論」，他7日簽署行政命令，要求停止用納稅人的錢補助不可靠的能源選項，包括風電和太陽能...

美司法部FBI否認艾普斯坦「客戶名單」 馬斯克嘲諷川普政府一人未抓

科技億萬富豪馬斯克6月初與美國總統川普鬧翻時，一度宣稱「該是時候丟出真正的重磅炸彈了」，並指稱川普就在淫魔艾普斯坦名單上...

否認須為德州洪災傷亡負責 白宮：惡毒的謊言

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，傷亡人數不斷攀升，對於有人質疑川普政府上台後對聯邦政府裁員，衝擊到災防應變能力，白宮7日做...

德州洪災攀至91死 白宮：川普擬本周五訪問災區

美國德州近日爆發豪雨引發洪災，白宮7日指出，目前已確認有91人罹難，並表示，美國總統川普預計本周五前往災區。

美國黨人選討論夯 川普策士憂分票：白白便宜了民主黨

全球首富馬斯克五日宣布創黨後，與總統川普接近的極右翼網紅盧默指稱，前美國福斯新聞主播卡爾森和共和黨籍國會議員格林及馬西曾...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。