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德州洪災罹難人數破百 白宮斥無關刪減氣象預算

中央社／ 德州韓特7日綜合外電報導
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。歐新社
白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）。歐新社

美國德州中部上週發生毀滅性洪災，死亡人數今天已經破百，救援人員目前仍在全力搜尋被洪流沖走的民眾。

法新社報導，罹難者包括至少27名女學童與輔導員，她們在7月4日美國獨立日長週末前往河邊參加青少年夏令營活動，結果遇上洪災。

氣象預報員警告，由於降雨讓土地含水已經飽和，洪災可能進一步加劇，這將使動用直升機、船隻與搜救犬的救援行動變得更加困難，而罹難人數預計還會繼續增加。

批評人士認為，美國總統川普刪減氣象部門預算，削弱了預警系統的效能，不過白宮嚴斥這種說法，並表示川普計劃11日赴德州勘災。

白宮新聞秘書李威特（Karoline Leavitt）向記者表示：「將這場洪災歸咎於川普總統是個卑劣的謊言，在舉國哀悼之際，這種說法毫無意義。」

川普形容4日凌晨發生的洪災是「百年一遇的災難」，「沒人預料得到」。

川普先前曾說救災應由州政府負責，如今他已簽署重大災難聲明，啟動聯邦緊急事故管理總署（FederalEmergency Management Agency）並釋出資源救災。

川普 德州 白宮 美國

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