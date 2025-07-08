川普簽署行政命令 要求落實「大而美法」取消的風電太陽能補貼
美國總統川普周一簽署行政命令，指示聯邦機構強化「大而美法」廢除或調整太陽能和風能建案抵稅優惠的相關條文。
川普在行政命令中指出，這些再生能源不僅不穩定、成本高，還取代了更可靠的能源來源，依賴外國供應鏈，對自然環境和電網也帶來傷害。
命令要求財政部落實國會已通過並由川普上周簽署成法的預算中，對風能和太陽能抵稅優惠的退場機制。內政部則需檢討並修訂現有任何偏袒再生能源的政策。
兩部門須在45天內向白宮回報具體執行情況。
根據新法，2026年後仍未動工的再生能源計畫將無法再享有稅收抵免，已動工則必須在2027年底前運轉。舊法原本規定，風電與太陽能業者可一路申請30%的稅收抵免至2032年。
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